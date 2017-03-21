Выездная игра миланского «Интера» в Турине воспринималась в стане «нерадзурри» с опаской. «Торо» могли больно ударить «змей» на своем поле и опасения миланцев подтвердились. Активное начало «Интера» было способно придать гостям уверенность - Перишич получил мяч слева и отлично навесил на линию вратарской - Харт пролетел мимо цели и замкнуть прострел ни у кого не удалось. На двадцатой минуте последовала ещё одна фланговая комбинация. Ансальди закрутил мяч в центр штрафной, Харт вновь пошёл кулаками вперёд, но на сей раз мяч отлетел к Д-Амброзио, который сходу нанёс удар мимо цели. В середине первого тайма гости выдвинулись вперёд в счёте. Кондогбия получил мяч из аута у лицевой линии, развернулся, скинул с себя трёх соперников и нанёс удар низом - мяч прошил перчатки Харта.

Ошибка Харта нивелировалась голом Базелли на тридцать третьей минуте. Подача на ближнюю штангу, Моретти ловко скинул мяч головой дальше и Базелли из не самого удобного положения переправил мяч с линии вратарской в ворота. Во второй половине встречи команды обменялись голами. Аскуа разогнал атаку пасом направо на Итурбе. Футболист «Торино» сбросил мяч на оппонента и Аскуа крученным ударом послал мяч в левый угол. На 62 минуте «Интер» установил окончательный результат. Ансальди слева накрутил соперника и выполнил подачу на дальнюю штангу, Харт ошибся и Кандрева забил в пустые ворота из острого угла. Потеря очков может аукнуться «Интеру» в конце чемпионата.

«Торино» - «Интер» - 2:2

Голы: Баселли, 33, Аква, 59 — Кондогбиа, 27, Кандрева, 62.

«Торино»: Харт — Цаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро — Баселли (Лопес, 85), Лукич, Аква — Итурбе (Фальке, 70), Белотти, Льяич (Бойе, 65).

«Интер»: Ханданович — Д'Амброзио, Медель (Мурильо, 57), Миранда, Ансальди — Гальярдини, Кондогбиа (Брозович, 76) — Кандрева, Банега (Эдер, 60), Перишич — Икарди.

Предупреждения: Лопес.





«Милан» догадывался, с каким счетом ему нужно сыграть, чтобы постараться приблизиться к «Интеру», который несколькими часами ранее сражался в Турине против местных «быков». «Нерадзурри» на выезде сыграли вничью 2:2 и потеряли два балла. Что касается «россонери», то подопечные Винченцо Монтеллы с самого начала попали в передрягу. На третьей минуте плохая разминка привела к тому, что Андреа Бертолаччи получил травму после своего первого же действия на поле. Помощь врачей уже не могла оказать эффекта: «холодные» мышцы привели к быстрой перестановке в рядах Монтеллы - вместо Бертолаччи на поле выдвинулся Локателли. Тем не менее, при всех проблемах «Милана» на первых минутах именно «россонери» были дважды близки к быстрому голу. Сначала мяч был вынесен из пустых ворот, а затем неточность совсем немного подвела Делофеу.

На тридцать четвёртой минуте миланцы всё-таки смогли поразить ворота. В очередной раз прошла передача в штрафную на выход одному из футболистов группы атаки, Фернандес принял мяч и легко воспользовался ситуацией. В начале второй половины ломбардийцы были очень близки ко второму мячу. Лападула пробивал головой после подачи корнера, вратарь намертво забрал мяч, хотя ситуация была близкой к голевой. На шестьдесят четвёртой минуте Делофеу с левого фланга отпасовал в штрафную соперника, Окампос принял мяч, развернулся и плотно пробил по воротам - футбольный снаряд прошёл в метре от перекладины. Хозяева успешно атаковали не только в позиционном стиле, но и вторым темпом. Одно из наступлений на восемьдесят первой минуте привело к подаче на Де Шильо. Удар последнего головой в правый угол оказался неточным.

Контратаки попросту сыпались на ворота генуэзцев. Неугомонный Делофеу на восемьдесят седьмой минуте ворвался с мячом на правый край штрафной и пробивал по воротам с острого угла - мяч врезался в сетку ворот с внешней стороны и улетел за пределы поля. Впрочем, и счёта 1:0 хватило «россонери» для победы. До «Интера» остаются всего два балла.

«Милан» - «Дженоа» - 1:0

Гол: Фернандес, 33.

«Милан»: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Палетта, Ванджиони — Куцка, Бертолаччи (Локателли, 3), Фернандес (Пашалич, 74) — Окампос, Лападула (Антонелли, 87), Деулофеу.

«Дженоа»: Ламанна — Иццо (Бираски, 69), Муньос, Джентилетти — Хильемарк, Нтчам, Катальди, Лакасальт — Лазович (Эденилсон, 61), Симеоне, Таарабт (Пинилья, 76).

Предупреждения: Де Шильо — Катальди, Джентилетти.





Чемпионская интрига в Серии А могла возродиться на прошлых выходных. «Ювентус» после ничьей с «Удинезе» был близок к тому, чтобы потерять два очка и в матче против «Милана», но в компенсированное время команда Массимилиано Аллегри вырвала победу благодаря пенальти. В двадцать девятом туре «старую синьору» ожидал ещё один сложный поединок в гостях у «Сампдории». Команда Марко Джампаоло не проигрывала в последних семи матчах чемпионата (5 побед, 2 ничьи), причём за этот отрезок генуэзцы успели обыграть «Рому» и «Милан». Теперь «Сампа» рассчитывала успешно выступить и в противостоянии с лидером. Массимилиано Аллегри всё реже стал использовать модель с тремя центральными защитниками. В Генуе «Ювентус» начал игру в четыре защитника, причём в центре работали Андреа Барцальи и Даниэле Ругани, а Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи расположились на скамейке запасных. На флангах же наставник «старой синьоры» предпочёл Дани Алвеса и Квадво Асамоа соответственно Штефану Лихтштайнеру и Алексу Сандро. Других особенностей стартовый состав «Юве» не имел.

«Сампдория» и «Ювентус» с первых минут радовали зрителей ярким футболом, отвечая атакой на атаку. Хороший шанс для гола имел Фабио Квальярелла, но после красивого удара форварда хозяев мяч пролетел совсем рядом с воротами. Команда Массимилиано Аллегри ответила более чем существенно – на седьмой минуте туринцы открыли счёт. Квадво Асамоа со своего левого фланга сделал подачу на линию вратарской площади соперника, куда ворвался Хуан Куадрадо и головой нанёс точный удар! В скором времени «старая синьора» могла провести гол-близнец. Теперь Пауло Дибала делал передачу вдоль ворот, а замыкать её должен был всё тот же Хуан Куадрадо. Тем не менее, пас оказался слишком высоким для колумбийского полузащитника. Ближе к средине первого тайма уже «Сампдория» имела шанс сравнять счёт. Муриэль с левой ноги пробивал в угол ворот гостей, но Джанлуиджи Буффон в падении забрал игровой снаряд. Через минуту жарко было у ворот Кристиана Пуджиони. Игуаин с нескольких метров попал в защитника, а добивания от Пьянича и Дибалы также результативными не оказались.

В дальнейшем зрители в Генуе продолжали смотреть зрелищный футбол. Неприятным моментом вечера стала травма Пауло Дибалы. На исходе получаса игрового времени итальянский форвард принес, держась за колено. В срочном порядке в игру был вынужден вступить Марко Пьяца. Ближе к завершению первого тайма «Сампдория» активизировалась. Опасно пробивал из-за пределов штрафной площади Торрейра – Буффон со второй попытки забрал мяч. Затем Квальярелла наносил удар через себя, и игровой снаряд пролетел рядом с воротами. Перед самым перерывом в центре внимания оказался уже Гонсало Игуаин, но Пуджиони отразил мяч после мощного удара аргентинского форварда. После перерыва «Сампдория» продолжала начатое. Но при этом стоит сказать, что во втором тайме игра получалась не такой фееричной и бесшабашной, как было ранее. На исходе часа игрового времени сравнивать счёт мог Муриэль, но после его удара головой мяч пролетел рядом со штангой. Затем уже Патрик Шик имел шанс для гола, однако пока замахивался игрок на краю чужой штрафной площадки, Квадво Асамоа выполнил выверенный подкат и спас «Ювентус» от пропущенного гола.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем меньше сил оставалось у футболистов «Сампдории». Ситуация на поле продолжала оставаться напряжённой, но подопечные Марко Джампаоло стали гораздо реже ходить в атаку. Минут за пять до конца основного времени шанс отличиться имел Квальярелла, однако через себя форвард пробил выше цели. Счёт 0:1 так и сохранился на табло до финального свистка. «Ювентус» обыграл «Сампдорию» и стал ещё на шаг ближе к чемпионству.

«Сампдория» - «Ювентус» - 0:1

Гол: Куадрадо, 7.

«Сампдория»: Пуджиони — Сала, Сильвестре, Шкринар, Реджини — Баррето, Торрейра (Прает, 63), Линетти — Бруну Фернандеш (Шик, 53; Джуричич, 75) — Муриель, Квальярелла.

«Ювентус»: Буффон — Дани Алвес, Ругани, Барцальи, Асамоа — Пьянич, Хедира — Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Пьяца, 28), Манджукич — Игуаин.





Турнирная таблица:



