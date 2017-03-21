Денис БОЙКО: «Не за горами то время, когда я все-таки выйду на поле»

Игрок «Малаги» Денис Бойко проанонсировал свое появление в старте испанского клуба в ближайшее время, а также поделился эмоциями от вызова в сборную Украины.

- Никакой неуверенности нет. Наоборот, когда приезжаешь в сборную, появляется психологическая уверенность, и ты находишься на подъеме. Я знаю, какая у меня сейчас ситуация в клубе, и я своей работой, своими действиями доказываю и показываю, что я готов играть. И поверьте мне – не за горами то время, когда я все-таки выйду. Даже, дай Бог, в ближайших турах. Есть на то причины внутри команды, и я это прекрасно знаю. Так складываются обстоятельства, что я пока не играю. Но я в любом случае остаюсь профессионалом, тренируюсь и не опускаю руки.