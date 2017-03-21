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Денис БОЙКО: «Не за горами то время, когда я все-таки выйду на поле»

Украинский голкипер «Малаги» надеется в ближайших турах получить место в основе команды

  • 21.03.2017 14:47
  • 396 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Малага. Денис Бойко
© ФК Малага. Денис Бойко

Игрок «Малаги» Денис Бойко проанонсировал свое появление в старте испанского клуба в ближайшее время, а также поделился эмоциями от вызова в сборную Украины.

- Никакой неуверенности нет. Наоборот, когда приезжаешь в сборную, появляется психологическая уверенность, и ты находишься на подъеме. Я знаю, какая у меня сейчас ситуация в клубе, и я своей работой, своими действиями доказываю и показываю, что я готов играть. И поверьте мне – не за горами то время, когда я все-таки выйду. Даже, дай Бог, в ближайших турах. Есть на то причины внутри команды, и я это прекрасно знаю. Так складываются обстоятельства, что я пока не играю. Но я в любом случае остаюсь профессионалом, тренируюсь и не опускаю руки.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 21.03.2017 15:25
    0
    Мечты сбываються...и не сбываються... Как в той песне)))Ехал бы ты чувак куда-то в Бельгию играть,потому что чемпионаты Топ-5 это не твоё!!!
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    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 21.03.2017 15:31
    0
    молодец Денис! верим в тебя!
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    AlexDSan
      AlexDSan, 21.03.2017 15:39
    0
    Чого тобі і бажаю.
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    stopor2016
      stopor2016, 21.03.2017 16:01
    0
    Правильно , выйдешь ! Быть тебе агрономом !!!
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    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 21.03.2017 16:17
    0
    Выйдешь, будешь лажать. Ну увы, Денис, на выходах ты играть не умеешь, впрочем как и Пятов. Техника игры с мячом ногами слабенькая. Последнего защитника тоже не в состоянии сыграть. В Европе такие воротники не нужны. Увы и ах.
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