Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей РУДЫКА: «Сегодня Ильичевец - это команда уровня Премьер-лиги»

Опытный новичок мариупольской команды рассказал, как оказался в команде Александра Севидова

  • 21.03.2017 14:34
  • 124 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Сергей РУДЫКА: «Сегодня Ильичевец - это команда уровня Премьер-лиги»

Новичок мариупольского «Ильичевца» Сергей Рудыка рассказал, как оказался в команде Александра Севидова:

- Вариант с Мариуполем был ещё летом, но тогда я выбрал «Карпаты». После разрыва контракта с львовянами меня опять позвали в «Ильичевец». И вот теперь я здесь.
 
- Не жалеете, что сразу не приняли приглашение команды Александра Севидова? 
- Ни о чем не жалею. В «Карпатах» даже за столь непродолжительный период я сыграл несколько матчей и тем самым получил опыт. Каким бы он ни был, но опыт есть опыт.
 
- Почему летом приняли решение в пользу «Карпат»? Из-за личного приглашения от хорошо вам знакомого Сергея Зайцева или же потому, что «Карпаты» выступают в Премьер-лиге?
- Скорее, большую роль сыграло то, что команда выступает в Премьер-лиге.
 
- Что скажете о своей новой команде? 
- На сегодня «Ильичевец» - это уже команда уровня Премьер-лиги. Но, несмотря на это, нужно выходить на поле и доказывать это в каждом матче.  
 
- Кто выступил инициатором вашего приглашения в команду? 
- Инициатива исходила от тренерского штаба. 
 
Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.