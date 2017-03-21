Сергей РУДЫКА: «Сегодня Ильичевец - это команда уровня Премьер-лиги»

Новичок мариупольского «Ильичевца» Сергей Рудыка рассказал, как оказался в команде Александра Севидова:
- Вариант с Мариуполем был ещё летом, но тогда я выбрал «Карпаты». После разрыва контракта с львовянами меня опять позвали в «Ильичевец». И вот теперь я здесь.
- Не жалеете, что сразу не приняли приглашение команды Александра Севидова?
- Ни о чем не жалею. В «Карпатах» даже за столь непродолжительный период я сыграл несколько матчей и тем самым получил опыт. Каким бы он ни был, но опыт есть опыт.
- Почему летом приняли решение в пользу «Карпат»? Из-за личного приглашения от хорошо вам знакомого Сергея Зайцева или же потому, что «Карпаты» выступают в Премьер-лиге?
- Скорее, большую роль сыграло то, что команда выступает в Премьер-лиге.
- Что скажете о своей новой команде?
- На сегодня «Ильичевец» - это уже команда уровня Премьер-лиги. Но, несмотря на это, нужно выходить на поле и доказывать это в каждом матче.
- Кто выступил инициатором вашего приглашения в команду?
- Инициатива исходила от тренерского штаба.
Александр НАГОЛЮК
Источник — Sport.ua
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