Олег МАТВЕЕВ: «Идея Палкина добавит чемпионату интриги»

Олег Матвєєв схвалив ідею зміни формату чемпіонату України.

«Ідея від Сергія Палкіна дуже цікава, і її реально втілити в життя, - сказав Олег Матвєєв, - Пропозиція «Шахтаря» дасть стимул так званій нижній «шістці» на останньому етапі. Переможець другої підгрупи матиме шанс завоювати путівку в єврокубки, а це дуже круто! Ми побачимо багато матчів плей-оф, а вони завжди цікаві і драматичні. Цей формат додає чемпіонату України інтриги. Я вважаю, що і нинішній формат не був помилкою. Все-таки в сучасних умовах Україна не могла знайти 16 фінансово стабільних команд, тому цілком логічним був поділ дванадцяти клубів на дві групи».