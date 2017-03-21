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Олег МАТВЕЕВ: «Идея Палкина добавит чемпионату интриги»

Специалист похвально отозвался об инициативе генерального директора «Шахтера»

  • 21.03.2017 14:28
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ФК Шахтер Донецк. Олег Матвеев
© ФК Шахтер Донецк. Олег Матвеев

Олег Матвєєв схвалив ідею зміни формату чемпіонату України.

«Ідея від Сергія Палкіна дуже цікава, і її реально втілити в життя, - сказав Олег Матвєєв, - Пропозиція «Шахтаря» дасть стимул так званій нижній «шістці» на останньому етапі. Переможець другої підгрупи матиме шанс завоювати путівку в єврокубки, а це дуже круто! Ми побачимо багато матчів плей-оф, а вони завжди цікаві і драматичні. Цей формат додає чемпіонату України інтриги. Я вважаю, що і нинішній формат не був помилкою. Все-таки в сучасних умовах Україна не могла знайти 16 фінансово стабільних команд, тому цілком логічним був поділ дванадцяти клубів на дві групи».

Источник — ПлюсСпорт

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