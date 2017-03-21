Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР: «Наслаждался работой с Моуриньо»

Уже экс-футболист «Ман Юнайтед» трогательно попрощался с клубом после решения переехать в Америку.

- Мне грустно оставлять так много друзей в «Манчестер Юнайтед». Но я благодарен клубу за то, что он дал мне шанс принять вызов «Чикаго Файр».

Я наслаждался работой с менеджером, игроками и всеми сотрудниками и желаю им всем всего самого наилучшего в будущем. Но также я должен приберечь слова особой благодарности фанатам «Юнайтед», чья поддержка была особой частью моего времени в Манчестере.

Я был счастлив быть частью команды, которая выиграла Кубок Англии в прошлом сезоне, и всегда буду помнить их энергию и страсть. Сейчас для меня правильное время начать новый раздел в Чикаго, и я с нетерпением жду этого.