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Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР: «Наслаждался работой с Моуриньо»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» - о своем переходе в «Чикаго Файр»

  • 21.03.2017 14:18
  • 268 просмотров
  • 1 комментария
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Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР: «Наслаждался работой с Моуриньо»
Уже экс-футболист «Ман Юнайтед» трогательно попрощался с клубом после решения переехать в  Америку.
 
- Мне грустно оставлять так много друзей в «Манчестер Юнайтед». Но я благодарен клубу за то, что он дал мне шанс принять вызов «Чикаго Файр».
 
Я наслаждался работой с менеджером, игроками и всеми сотрудниками и желаю им всем всего самого наилучшего в будущем. Но также я должен приберечь слова особой благодарности фанатам «Юнайтед», чья поддержка была особой частью моего времени в Манчестере.
 
Я был счастлив быть частью команды, которая выиграла Кубок Англии в прошлом сезоне, и всегда буду помнить их энергию и страсть. Сейчас для меня правильное время начать новый раздел в Чикаго, и я с нетерпением жду этого.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Константин Золов
      Константин Золов, 21.03.2017 14:21
    0
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