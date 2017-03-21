Игорь ЖАБЧЕНКО: «Селезнев хорошо сочитается с Ярмоленко»

Игорь Жабченко, известный в прошлом полузащитник Черноморца и других отечественных клубов, в период с 1992-го по 1996 год провел в составе сборной Украины 11 матчей, один из которых наверняка всплывает у него в памяти накануне предстоящего поединка в Загребе. Жабченко был среди тех 13-ти футболистов, которые в июне 1995-го в рамках отбора на Евро-1996 обыграли на тогда еще Республиканском стадионе Хорватию — 1:0.

— Игорь Валентинович, когда клетчатые были сильнее — тогда или сейчас?

— Тяжело так сразу сказать. Тогда у хорватов звездный состав был: Бобан, Шукер, Просинечки… Хотя и сейчас у них достаточно крепкая команда. Тот же Модрич, тот же Манджукич — это те люди, которые всегда пребывают на виду, играя в выдающихся клубах.

— За счет чего вам тогда удалось выиграть? Учитывая то, что Хорватия считалась фаворитом группы, до этого не проиграв ни одного матча в отборе…

— Главный фактором стало то, что балканцы нас недооценили. Мы очень хорошо провели первый тайм, а во втором они, конечно, включились, и нам пришлось очень тяжело. Аж головы кружились. Хорватам было обидно проигрывать. Вообще у нас была достаточно сплоченная, хорошая команда. Если честно, всегда было приятно приезжать в сборную к Конькову. Он с Зуевым атмосферу создал великолепную.

— У клетчатых отсутствовал лидер команды Просинечки, который забивал Украине в Загребе. Это повлияло?

— Я думаю, да. Но все равно было очень трудно. После матча я спал очень хорошо (смеется).

— Поговаривают, что хорваты за день до поединка допоздна засиделись в баре отеля, а Шукер и вовсе пытался «ограбить» казино. Это правда?

— Наверное. Клетчатые очень плохо настроились на матч с нами. В первом тайме они откровенно играли вполноги. Думали, что легко нас обыграют, а мы, наоборот, были заряжены на борьбу, поэтому и дали настоящий бой. Юра Калитвинцев левой шикарно поразил девятку.

— Если говорить о делах сегодняшних, то что вы можете сказать о возвращении в сборную Морозюка и Селезнева?

— Селезнев достаточно хорошо играет в турецком чемпионате, поэтому, я думаю, его вызов в национальную команду — это правильное решение. Морозюк очень хорошо выглядит у себя на правом фланге. Они с Ярмоленко в связке очень хорошо сочетаются. Шевченко вызвал в сборную всех самых сильных на данный момент исполнителей.

— Какое мнение у вас сложилось о нападающем Артеме Беседине?

— Беседину дают большой аванс тем, что привлекают в национальную команду. Пока что это не игрок уровня Шевченко, Реброва, Белика, Воробья или Леоненко. Ему еще работать и работать. Это для него стимул. Если будет работать на тренировках и забивать в играх, тогда вырастет в хорошего футболиста. По большому счету, у нас в сборной очень серьезная проблема с форвардами из-за отсутствия у них игровой практики. Как у того же Зозули…

— Шевченко сказал, что вызывает Зозулю для того, чтобы поддержать его в сложной ситуации. Скептики же заявляют, что сборная — не место для этого.

— Я думаю, что Шевченко прав. Это правильно — поддержать футболиста. Тем более что он знает сильные стороны Романа. То, что он — боец, будет отрабатывать, может забить нужный гол. Действительно, в такой сложной ситуации Зозулю нужно поддержать.

— То же говорят и о Денисе Бойко, у которого также отсутствует игровая практика…

— Давайте рассмотрим вратарскую позицию. Кто сейчас, кроме Пятова, сильнее, чем Бойко? У Никиты Шевченко тоже нет игровой практики, Артур Рудько не очень удачно отыграл матч с Зиркой. Ему, конечно, возраст еще позволяет пропускать такие мячи, но на данный момент я не считаю, что он достоин вызова в национальную команду.

У Бойко очень хороший опыт, он играл в финале Лиги Европы, провел очень много поединков за Днепр. Сейчас он в тонусе, пусть не играет, но ведь тренируется. У Рудько нет такого опыта, как у Дениса.

— За счет чего Украина в Загребе может рассчитывать на положительный результат?

— Нужно выходить, играть и не бояться. Те ребята, которые сейчас в сборной, уже столько международных матчей провели, что должны чувствовать себя очень уверенно. Пусть хорваты боятся. В том же 95-м международных встреч было не так много. Всех этих звезд, против которых мы играли, мы видели по телевизору, но не пересекались с ними на поле.

А сейчас то же Динамо, тот же Шахтер, та же сборная столько поединков провели на высоком уровне. Для них не должно стать проблемой выйти на футбольное поле и сыграть в свой футбол. Должна быть запредельная самоотдача, потому что без этого тяжело будет выиграть, тем более в Хорватии.

Нужно настроиться, выходить и играть. И те моменты, которые будут, нужно реализовать. Их не будет много. Если команда реализует их, значит, добьется положительного результата. Ну и, конечно же, важно не пропустить.

— Как вы оцениваете шансы сборной в этом матче и во всем отборочном цикле в целом?

— Группа у нас непростая, нужно выигрывать и брать очки. Ярмоленко сказал, что команда не будет отсиживаться в обороне, и это правильно. Лучшая защита — это нападение. И очень важна реализация созданных моментов. Если сборная их реализует — может рассчитывать на победу. Так что будем надеяться, что сыграем удачно. А в отборе все зависит от ближайших игр. Если возьмем очки в Хорватии — тогда шансы есть. Ближайшие поединки должны показать, на что команда способна.

Антон ВЛАДИСЛАВСКИЙ