Евгений ШАХОВ: «Соскучился за днепрянами»

Экс-игрок «Днепра» сейчас стабильно выступает за греческий ПАОК. Вчера Шахов успел лишь провести восстановительные процедуры и поужинать со всеми за круглым столом.

- Приехал с хорошими эмоциями и настроением, - говорит Шахов. - Конечно же, рад увидеть снова всех ребят, особенно своих днепрян. Соскучился - и за нынешними днепрянами, и за бывшими.

Нужно правильно проанализировать Хорватию, подготовиться к игре, сконцентрироваться и провести матч на высоком уровне, отыграть с самоотдачей.