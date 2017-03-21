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Евгений ШАХОВ: «Соскучился за днепрянами»

Последним в расположение сборной Украины прибыл полузащитник Евгений Шахов

  • 21.03.2017 13:29
  • 340 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК ПАОК. Евгений Шахов
© ФК ПАОК. Евгений Шахов
Экс-игрок «Днепра» сейчас стабильно выступает за греческий ПАОК. Вчера Шахов успел лишь провести восстановительные процедуры и поужинать со всеми за круглым столом. 
 
- Приехал с хорошими эмоциями и настроением, - говорит Шахов. - Конечно же, рад увидеть снова всех ребят, особенно своих днепрян. Соскучился - и за нынешними днепрянами, и за бывшими. 
 
Нужно правильно проанализировать Хорватию, подготовиться к игре, сконцентрироваться и провести матч на высоком уровне, отыграть с самоотдачей.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 21.03.2017 13:47
    +2
    Мой состав сб.Украины: Пятов-Федецкий-Бутко-Ракицкий-Ордец-Коноплянка-Ярмоленко-Степаненко-Сидорчу
    к-Шахов-Селезнев
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    Константин Золов
      Константин Золов, 21.03.2017 14:22
    -2
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