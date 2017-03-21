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Марко ПЬЯЦА: «Украина не должна стать для нас проблемой»

Нападающий сборной Хорватии - о предстоящем матче против Украины

  • 21.03.2017 13:21
  • 743 просмотров
  • 3 комментария
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Марко ПЬЯЦА: «Украина не должна стать для нас проблемой»
Игрок сборной Хорватии Марко Пьяца прокомментировал грядущий поединок против Украины в Квалификации Чемпионата Мира-2018.
 
- Я очень рад вернуться в команду, и думаю, что мы будем чувствовать поддержку в матче, которая придаст нам силы.
 
Отсутствие травмированных игроков будет ощущаться, но у нас есть много хороших футболистов, которые могут их заменить.
 
Сборная Украины - сильная команда, будет трудно, но это не должно стать проблемой для нас. Не нужно искать каких-то причин для неудачи, мы должны полностью сконцентрироваться на своей игре, и тогда все будет хорошо.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Константин Золов
      Константин Золов, 21.03.2017 14:22
    -2
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    Phoenyxx
    online
      Phoenyxx, 21.03.2017 14:36
    +1
    Константин Золов, 21.03.2017 14:22
    Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m

    А ну, вали отсюда, лось сохатый.
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    sasha112006
      sasha112006, 21.03.2017 14:40
    0
    Слова игрока вырвали из контекста!
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