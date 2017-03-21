Марко ПЬЯЦА: «Украина не должна стать для нас проблемой»

Игрок сборной Хорватии Марко Пьяца прокомментировал грядущий поединок против Украины в Квалификации Чемпионата Мира-2018.
- Я очень рад вернуться в команду, и думаю, что мы будем чувствовать поддержку в матче, которая придаст нам силы.
Отсутствие травмированных игроков будет ощущаться, но у нас есть много хороших футболистов, которые могут их заменить.
Сборная Украины - сильная команда, будет трудно, но это не должно стать проблемой для нас. Не нужно искать каких-то причин для неудачи, мы должны полностью сконцентрироваться на своей игре, и тогда все будет хорошо.
Источник — ТК Футбол
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А ну, вали отсюда, лось сохатый.
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