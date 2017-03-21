Матей МИТРОВИЧ: «Матч против Украины - важнейший в отборе»

Многие специалисты полагают, что именно центральный бек Бешикташа Матей Митрович в матче с Украиной займет место в центре обороны, осиротевшее после травмы вице-капитана сборной Хорватии Ведрана Чорлуки. Сам защитник Бешикташа заявляет, что готов к такому испытанию.

— Для Хорватии есть две новости. Плохая и хорошая. Плохая — Не сыграет Ведран Чорлука. Хорошая — Андрей Шевченко не выйдет на поле…

— Для нас матч с Украиной — важнейший в отборочном турнире к ЧМ-2018. Да, травма такого футболиста, как Чорлука, ослабит нашу команду. Он — лидер на поле и в раздевалке. Но, надеюсь, наставники найдут выход из этой сложной ситуации. Мы все будем сражаться за наших партнеров!

Да, к счастью, Шевченко уже тренер, а не нападающий! У него хорошая команда, поэтому я не удивился отличным результатам сборной Украины. Правда, и без Шевченко у соперника есть серьезные ребята. Коноплянка, Ярмоленко и другие. Нам нужно быть начеку!

— Готовы ли вы заменить Ведрана Чорлуку?

— Когда ты приезжаешь в сборную, ты должен быть готовым выйти на поле в любую секунду! Я чувствую ритм игры и поэтому полностью уверен в своих силах.