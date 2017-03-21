Андрей ШЕВЧЕНКО: «Посмотрим, на каком уровне мы находимся»

- Хорватия – это добротная сильная команда, которая показывает хороший футбол. Это одна из лучших команд, которая имеет в своем составе отличных исполнителей. Они прекрасно прессингуют, держат мяч очень хорошо. Это хорошая команда, которая забивает много мячей – тем для нас интересней и лучше. Хорошая проверка. Посмотрим, на каком уровне мы находимся. Это очень хорошо для нас.

Та атмосфера, которая есть в сборной, не дает волноваться. Наша задача – чтобы с первых минут же игроки постарались вникать. Мы проводим достаточно много теоретических занятий, объясняем, какие принципы нашей игры, что мы хотим, как мы видим, что мы будем требовать от игроков. Наша задача – дать информацию игрокам, которые только приходят, о наше структуре игры, чтобы у них было четкое представление о тренировочном процессе. Мы посмотрим, как они будут воплощать все, увидим, какие будут связи, как они будут работать, и уже потом дальше будем принимать решения.

Всегда приятно, когда игроки своим желанием и состоянием заставляют тебя ставит их в состав.