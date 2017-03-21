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Андрей КРАМАРИЧ: «Украина - непростая команда»

Форвард сборной Хорватии - о предстоящем матче против Украины

  • 21.03.2017 12:11
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Facebook. Андрей Крамарич
© Facebook. Андрей Крамарич
Накануне матча отбора ЧМ-2018 против Украины своими ожиданиями поделился форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич.
 
- Все знают, что Украина - непростая команда и она может принести нам множество проблем, - говорит форвард «Хоффенхайма». - Нам будет тяжело, но за счет поддержки болельщиков мы рассчитываем выиграть этот матч.

Источник — Sport.ua

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