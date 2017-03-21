Андрей КРАМАРИЧ: «Украина - непростая команда»

Ну как же, хотите сказать тут не было политического уклона, когда Вы сделали акцент на том, что ч...

---Лично я для Динамо желаю тренера с Европы.Уже и так денег сколько было потрачено на игроков.Мо...

Ни мне ,ни тебе нет ни единого повода восхищаться Ахметовым или Суркисом ! Это сволочи ,из за ко...

----Ты извени ну ты уже больной человек.У тебя мания преследования по отношению к Шахтеру.Ну при ...

Спасибо за поддержку! По-настоящему злится я начинаю, когда болельщики Шахтёра восхищаются Ахмет...

Особенно Максимов!))) Ты серьезно?? Кононов и Григорчук да. Маркевич...да. Но жидам на клуб плева...

о каком тренере можно говорить, если Динамо не определилось в каком направлении развиваться. Вот ...

А почему не пригласить Раньери вообще-то он свободный пока,я думаю он наладил бы игру киевлян и б...

Не хочу раздражать SEMIRAMID, но все же выскажусь ! В той ситуации что оказалось Динамо разве н...

Полностью поддерживаю. А там и Блохина можно вернуть. Болельщики динамо должны страдать.