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Калитвинцев - один из кандидатов на пост главного тренера Динамо

Наставник московского «Динамо» может вернуться в Киев

  • 21.03.2017 11:46
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Sport.ua. Юрий Калитвинцев
© Sport.ua. Юрий Калитвинцев
Руководство киевского «Динамо» не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым, контракт которого истекает нынешним летом.
 
Среди главных кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера «Динамо» называют Юрия Калитвинцева, Александра Хацкевича и Олега Лужного.
 
Что касается Реброва, то он может продолжить свою карьеру за рубежом.
 
Напомним, что Сергей Ребров возглавил «Динамо» в 2014 году. С ним команда два раза становилась чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выигрывала Кубок (2014, 2015) и один раз Суперкубок страны (2016). Именно Ребров после 17-летнего перерыва вывел киевлян в стадию плей-офф Лиги чемпионов.
 

Источник — Динамомания

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