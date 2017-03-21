Калитвинцев - один из кандидатов на пост главного тренера Динамо

Руководство киевского «Динамо» не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым, контракт которого истекает нынешним летом.

Среди главных кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера «Динамо» называют Юрия Калитвинцева, Александра Хацкевича и Олега Лужного.

Что касается Реброва, то он может продолжить свою карьеру за рубежом.

Напомним, что Сергей Ребров возглавил «Динамо» в 2014 году. С ним команда два раза становилась чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выигрывала Кубок (2014, 2015) и один раз Суперкубок страны (2016). Именно Ребров после 17-летнего перерыва вывел киевлян в стадию плей-офф Лиги чемпионов.