Балканские разборки сборной Украины

Пятничным поединком с Хорватией в Загребе сборная Украины «откупорит» второй десяток своих гостевых матчей с командами из экс-Югославии. Долгое время визиты к бывшим «югам» не сулили «сине-желтым» ничего хорошего: шесть подряд поражений. Эта черная полоса началась в июне 1993 года с проигранного спарринга как раз в Хорватии (1:3), автором дебютного украинского гола в ворота «клетчатых» стал Андрей Гусин (еще в бытность игроком «Карпат»).

А закрылся этот невеселый список приснопамятным товарищеским матчем в Македонии (0:1) в последний день марта 2004-го. Тот поединок, который стал первой выездной игрой Олега Блохина в качестве главного тренера национальной команды, запомнился неоднозначным эпизодом с участием Андрея Шевченко, приключившимся перед самым перерывом. За минуту до антракта защитник хозяев Милан Стояновски, отмахнувшись, сильно ткнул локтем в лицо капитану украинцев. Шева, рот которого мгновенно оказался залитым кровью (как позже выяснилось, у лидера «сине-желтых» были повреждены два зуба), ушел с поля. В тот момент, когда форвард «Милана» направлялся в раздевалку, стягивая по дороге желто-синюю футболку, комментатор матча обвинил Шевченко в отсутствии патриотизма. На что сам Андрей отвечал: «Легко судить со стороны... В тот момент я понял, что мне или челюсть сломали, или еще что-то, и что продолжать игру не могу».

А сняли «югославское проклятие» украинцы в том таки Загребе пятью годами позднее. В отборочном матче к ЧМ-2010 наша команда, ведомая Алексеем Михайличенко, увезла с «Максимира» боевую ничью (2:2), при этом «клетчатым» пришлось отыгрываться. Голами у «сине-желтых» тогда отметились Шевченко и Гай. С тех пор у нас с «югами» на выезде все пошло намного веселее. В 2013-м в квалификации к ЧМ-2014 Украина неожиданно для многих разгромила Черногорию (4:0), причем в меньшинстве. А в 2015-м в отборе на ЧЕ-2016 наши сначала на классе одолели Македонию (2:0), поквитавшись тем самым за «зубы Шевченко», а затем в плей-офф, не проиграв Словении (1:1), завоевали путевку на Евро. Хочется верить, что беспроигрышная серия «сине-желтых» продолжится и в пятничном поединке.

Кстати, если вспомнить наши выступления и на территории соседних с экс-югославами стран, то за последние 13 лет (после «кровавого батла» в Скопье) мы на Балканах вообще ни разу никому не проигрывали. За это время, помимо упомянутых выше матчей, в активе украинской сборной – победы над Албанией (2:0) и Грецией (1:0) в 2005-м, мировая с теми же греками (0:0) в 2009-м и виктория над Болгарией (1:0) в 2012-м. В целом же за годы независимости наша национальная команда провела на Балканах 18 поединков, в которых одержала семь побед, столько же раз проиграла и четырежды увозила домой ничью, при абсолютном равенстве забитых и пропущенных мячей – 20:20. А лучшими бомбардирами «сине-желтых» в этих встречах являются нынешний рулевой украинцев Андрей Шевченко и его рано ушедший из жизни тезка Гусин - на счету обоих по три гола.

Отметим, что из той сборной Украины, которая выстояла на «Максимире» в 2009-м, ныне в строю остались пятеро: помимо Шевы, сменившего игровую форму на тренерский костюм, это Пятов, Кучер, Ротань и Селезнев.