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Пьерлуиджи КОЛЛИНА: «Нормально, что на один момент несколько мнений»

Куратор украинского судейского корпуса встретился с отечественными арбитрами

  • 21.03.2017 10:28
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ФФУ
© ФФУ
У понеділок, 20 березня, Будинок футболу у черговий раз зібрав під своїм дахом представників українського елітного арбітражу. Профільний комітет національної асоціації запросив арбітрів Прем’єр-ліги на регулярну робочу зустріч, яка є частиною підготовки до майбутніх матчів чемпіонату сезону 2016/2017 років.
 
Куратор системи арбітражу в професіональному футболі України П’єрлуїджі Колліна, який традиційно виступив спікером цього заходу, запропонував слухачам для обговорення та аналізу останні матчі чемпіонату «Ліги Парі-Матч».
 
Основний фокус дискусії стосувався відеоматеріалів із трактуванням епізодів гри рукою, положення «поза грою» та інших важливих для арбітражу футбольних елементів.
 
«Це нормально, що виникають різні точки зору з приводу непростих для арбітражу моментів. Всебічне обговорення дозволяє більш точно проаналізувати ці ситуації з метою винайдення тлумачення, яке усі поділятимуть. Це сприятиме тому, щоб у подальшому в арбітрів не виникало жодних сумнівів щодо прийнятих ними рішень», - запевнив присутніх Колліна.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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