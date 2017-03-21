Пьерлуиджи КОЛЛИНА: «Нормально, что на один момент несколько мнений»

У понеділок, 20 березня, Будинок футболу у черговий раз зібрав під своїм дахом представників українського елітного арбітражу. Профільний комітет національної асоціації запросив арбітрів Прем’єр-ліги на регулярну робочу зустріч, яка є частиною підготовки до майбутніх матчів чемпіонату сезону 2016/2017 років.

Куратор системи арбітражу в професіональному футболі України П’єрлуїджі Колліна, який традиційно виступив спікером цього заходу, запропонував слухачам для обговорення та аналізу останні матчі чемпіонату «Ліги Парі-Матч».

Основний фокус дискусії стосувався відеоматеріалів із трактуванням епізодів гри рукою, положення «поза грою» та інших важливих для арбітражу футбольних елементів.

«Це нормально, що виникають різні точки зору з приводу непростих для арбітражу моментів. Всебічне обговорення дозволяє більш точно проаналізувати ці ситуації з метою винайдення тлумачення, яке усі поділятимуть. Це сприятиме тому, щоб у подальшому в арбітрів не виникало жодних сумнівів щодо прийнятих ними рішень», - запевнив присутніх Колліна.