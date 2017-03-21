Евгений ОПАНАСЕНКО: «Посмотрим, где окажемся через 10 игр»

Защитник «Зари» Евгений Опанасенко прокомментировал победу над «Волынью», а также поразмышлял над вторым этапом Лиги Пари-Матч:



- Эта игра получилось довольно непростой. Хотя сейчас в чемпионате не бывает простых игр, с какой бы командой не играли. А «Волынь» так тем более трудный соперник, зная эту команду и ее тренера.



- «Заря» в основном атаковала через навесы с флангов и забросы на Бонавентуре. Почему выбрали такую тактику, учитывая что у «Волыни» все защитники достаточно высокие?

- Утром в Луцке шел снег с дождем, поле было не лучшего качества. Тренер сказал нам играть низом, но на деле это не особо получалось на таком поле. Поэтому приходилось играть так, хоть и максимально старались быстро опустить мяч на землю.



- Обе команды в основном создавали моменты после стандартов, один из которых стал решающим. Можно назвать такую победу закономерной?

- Если взглянуть на матч, то было много борьбы в центре поля, игра была приблизительно равной. А что же касается моментов, то мы создали больше опасных возможностей для взятия ворот, так что, считаю, что победили заслуженно.



- Можно сказать что Юрий Вернидуб угадал с заменой? Ведь вышедший в конце Кадимян сразу начал обострять и в итоге заработал пенальти.

- Если добыли положительный результат - значит все сделали правильно.



- В такой боевой встрече не хватало Никиты Каменюки, который является настоящим бойцом?

- Естественно, ведь Никита наш лидер и капитан!



- Второй этап начинается для «Зари» матчами с «Динамо» и «Шахтером». Хорошо сразу сыграть с сильнейшими?

- Нам в любом случае предстояло бы с ними сыграть, так то не вижу разницы когда это будет, сразу или потом.



- На данный момент отставание «Зари» от «Динамо» составляет 6 очков. Как оценишь шансы побороться за второе место?

- Об этом и так уже много было сказано, поэтому не буду ничего комментировать. Посмотрим, где мы окажемся через 10 игр.

Александр НАГОЛЮК

