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Евгений ОПАНАСЕНКО: «Посмотрим, где окажемся через 10 игр»

Защитник «Зари» прокомментировал победу над «Волынью»

  • 21.03.2017 10:22
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Sport.ua
© Sport.ua

Защитник «Зари» Евгений Опанасенко прокомментировал победу над «Волынью», а также поразмышлял над вторым этапом Лиги Пари-Матч:

- Эта игра получилось довольно непростой. Хотя сейчас в чемпионате не бывает простых игр, с какой бы командой не играли. А «Волынь» так тем более трудный соперник, зная эту команду и ее тренера.

- «Заря» в основном атаковала через навесы с флангов и забросы на Бонавентуре. Почему выбрали такую тактику, учитывая что у «Волыни» все защитники достаточно высокие?
- Утром в Луцке шел снег с дождем, поле было не лучшего качества. Тренер сказал нам играть низом, но на деле это не особо получалось на таком поле. Поэтому приходилось играть так, хоть и максимально старались быстро опустить мяч на землю.

- Обе команды в основном создавали моменты после стандартов, один из которых стал решающим. Можно назвать такую победу закономерной?
- Если взглянуть на матч, то было много борьбы в центре поля, игра была приблизительно равной. А что же касается моментов, то мы создали больше опасных возможностей для взятия ворот, так что, считаю, что победили заслуженно.

- Можно сказать что Юрий Вернидуб угадал с заменой? Ведь вышедший в конце Кадимян сразу начал обострять и в итоге заработал пенальти.
- Если добыли положительный результат - значит все сделали правильно.

- В такой боевой встрече не хватало Никиты Каменюки, который является настоящим бойцом?
- Естественно, ведь Никита наш лидер и капитан!

- Второй этап начинается для «Зари» матчами с «Динамо» и «Шахтером». Хорошо сразу сыграть с сильнейшими?
- Нам в любом случае предстояло бы с ними сыграть, так то не вижу разницы когда это будет, сразу или потом.

- На данный момент отставание «Зари» от «Динамо» составляет 6 очков. Как оценишь шансы побороться за второе место?
- Об этом и так уже много было сказано, поэтому не буду ничего комментировать. Посмотрим, где мы окажемся через 10 игр.

Александр НАГОЛЮК
 

Источник — Sport.ua

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