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Срна может вернуться в сборную

Полузащитник донецкого «Шахтера» может вновь одеть футболку национальной команды

  • 21.03.2017 10:18
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ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
Капитан Шахтера Дарио Срна может возобновить международную карьеру. 34-летний защитник завершил выступления в сборной Хорватии в минувшем году после окончания Евро-2016.
 
Однако сложная кадровая ситуация в стане Шашечных может поспособствовать тому, что Срна вернется в команду.
 
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич, комментируя подобную информацию, не стал ее отвергать, но отметил, что речь о таком варианте может вестись уже после отборочного матча на чемпионат мира-2018 против Украины.
 
«Дарио Срна по-прежнему играет на очень высоком уровне. Возможно ли его возвращение в команду? На эту тему мы переговорим с ним уже после матча с Украиной», — говорит Чачич.
 
Напомним, ранее стало известно, что основной после ухода Срны из команды правый защитник хорватов Шиме Врсалько пропустит ближайшие полгода из-за травмы крестообразных связок колена.
 
Матч Хорватия — Украина состоится в пятницу, 24 марта.
 

Источник — Шахта

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