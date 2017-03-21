Срна может вернуться в сборную

Капитан Шахтера Дарио Срна может возобновить международную карьеру. 34-летний защитник завершил выступления в сборной Хорватии в минувшем году после окончания Евро-2016.

Однако сложная кадровая ситуация в стане Шашечных может поспособствовать тому, что Срна вернется в команду.

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич, комментируя подобную информацию, не стал ее отвергать, но отметил, что речь о таком варианте может вестись уже после отборочного матча на чемпионат мира-2018 против Украины.

«Дарио Срна по-прежнему играет на очень высоком уровне. Возможно ли его возвращение в команду? На эту тему мы переговорим с ним уже после матча с Украиной», — говорит Чачич.

Напомним, ранее стало известно, что основной после ухода Срны из команды правый защитник хорватов Шиме Врсалько пропустит ближайшие полгода из-за травмы крестообразных связок колена.

Матч Хорватия — Украина состоится в пятницу, 24 марта.