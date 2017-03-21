Три игрока Стали получили вызов в национальные сборные

Два полузащитника «Стали» - Гор Малакян и Эдгар Малакян - получили вызов в национальную сборную Армении, которая 26 марта в Ереване проведет отборочный матч чемпионата мира 2018 года против сборной Казахстана.

Кроме того, защитник «Стали» Павел Пашаев вызван в сборную Азербайджана, которая в тот же день в отборе к мировому первенству примет в Баку действующих чемпионов планеты - Германию.