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Три игрока Стали получили вызов в национальные сборные

Братья Малакяны и Павел Пашаев сыграют за свои сборные

  • 21.03.2017 10:00
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Два полузащитника «Стали» - Гор Малакян и Эдгар Малакян - получили вызов в национальную сборную Армении, которая 26 марта в Ереване проведет отборочный матч чемпионата мира 2018 года против сборной Казахстана.

Кроме того, защитник «Стали» Павел Пашаев вызван в сборную Азербайджана, которая в тот же день в отборе к мировому первенству примет в Баку действующих чемпионов планеты - Германию.

Источник — ФК Сталь Каменское

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