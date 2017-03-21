Андрей БОРЯЧУК: «Приятно, что попал в расширенный список»

Нападающий «Шахтера» Андрей Борячук рассказал о попадании в расширенный список Андрея Шевченко из 35 футболистов, задачах молодежной сборной.

- Андрей, сейчас вы находитесь в расположении молодежной сборной Украины. Переключились после клуба на подготовку к играм в составе «сине-желтых»?

- Да, после тура все футболисты получили два дня отдыха и сейчас мы уже сосредоточились на подготовке в составе молодежной сборной. Никаких проблем с этим нет. Все внимание теперь на «молодежку».

- Недавно вы попали в расширенный список Андрея Шевченко из 35 футболистов. Удивились выбору главного тренера сборной Украины?

- Не сильно удивился. Приятно, что попал в расширенный список, конечно. Но сейчас я в молодежной сборной, поэтому нужно еще больше работать, чтобы попасть в следующий раз уже в список из 23 или 25 футболистов главной команды страны. Пока это аванс на будущее.

- С Андреем Шевченко вам ранее удалось познакомиться?

- Он приезжал к нам на сборы «Шахтера», следил за тренировками, общался с ребятами из «основы» сборной. Мы с ним здоровались, но личных бесед не было.

- У молодежной сборной сейчас будет два товарищеских матча. На чем делает акцент главный тренер команды Александр Головко?

- У команды было собрание. Тренер напомнил о том, что главная наша задача - сделать все возможное, чтобы пробиться на Олипиаду-2020. Ближайшие задачи - качественно подготовиться к отборочному турниру молодежного Евро и выиграть два товарищеских матча - у Турции и Сербии. Нужно как можно в лучшей форме подойти к осеннему старту отборочных игр.