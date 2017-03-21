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Денис БОЙКО: «Шансы есть всегда, в них нужно верить»

Голкипер «Малаги» прибыл на сбор национальной команды Украины

  • 21.03.2017 09:51
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Денис БОЙКО: «Шансы есть всегда, в них нужно верить»

Голкіпер іспанської «Малаги» та національної збірної команди України Денис Бойко прокоментував своє повернення до лав «синьо-жовтих» після кількамісячної перерви та розповів про те, як українській збірній слід виходити на кваліфікаційну зустріч ЧС-2018 проти команди Хорватії.

- Денисе, вітаємо Вас з поверненням до збірної України! Як долетіли до Австрії, як наразі почуваєтеся, які кондиції?
- Дякую! Добре долетів, добре себе почуваю. Готовий тренуватися з великим бажанням.

- Була тривала пауза після попередніх ігор національної команди у листопаді минулого року. Чи додає наснаги той факт, що, можливо, скучили за партнерами по збірній?
- З хлопцями було приємно зустрітися, адже ми майже не маємо можливості для постійного спілкування. Чимало гравців від’їжджають з українського чемпіонату. Самі розумієте, яке складне становище у вітчизняному футболі. У «Дніпрі» ми була як одна родина, а зараз у клубі майже нікого не залишилося з тих хлопців, з ким я виступав. Лише Руслан Ротань все ще грає за «Дніпро». Але я дуже радий усіх бачити. Приємно поспілкуватися та обмінятися останніми новинами.

- Можливо, трохи незвично для Вас, що збір національної команди проходить в Австрії? Щоправда, Вам сюди легше добиратися…
- Справді, добиратися легше. Чому ні? В Україні наразі не такі добрі погодні умови, як в Австрії. Я вважаю, що це кращий вибір для підготовки команди. Думаю, подібні погодні умови будуть під час матчу з Хорватією, тобто максимально наближені до ігрових. Усе зроблено для гравців, щоби допомогти їм адаптуватися і якнайкраще підготуватися до матчу.

- Попереду – важкий матч, а Хорватія є одним з фаворитів кваліфікаційної групи. Як вважаєте, які українська збірна має перспективи у цьому протистоянні?
- Шанси є завжди. Тільки треба у них вірити. Треба виходити на футбольне поле і тримати у голові лише позитивний результат. Думаю, нам під силу продемонструвати ту гру, яку нам скаже тренер, і досягти позитивного результату. Я в це вірю і сподіваюся, що так і буде. Ніколи не треба думати про якийсь негатив. Так, Хорватія – фаворит нашої групи, і це ні для кого не є секретом. Але ми теж – не подарунок. Наша збірна вже продемонструвала у минулих матчах, що з нами треба рахуватися, нас треба поважати.

- У складі збірної Хорватії грає Нікола Калініч, з яким Ви свого часу виступали разом за «Дніпро». Не обмінювалися думками з приводу майбутньої гри?
- Інколи мі спілкуємося з ним, але перед цією грою не переписувалися. Побачимося з ним вже у Загребі. Побажаємо один одному успіхів перед матчем. Але не більше. Бо на поточному етапі ми будемо суперниками, а не гравцями однієї команди. Але поза межами футбольного поля ми завжди залишаємося друзями.

- Збірна України має три чудових воротаря. Як гадаєте, зможете скласти конкуренцію Андрія Пятову, який має найбільшу кількість зіграних матчів за національну команду?
- Треба дивитися правді в очі. Я вважаю, що на поточний момент Пятов є першим номером нашої збірної. Ми з Микитою Шевченком зробимо все, щоб допомогти йому добре підготуватися до цього матчу. В будь-якому випадку будемо на сто відсотків готовими підмінити Андрія, якщо щось трапиться. Не бачу у цьому жодних проблем. Ми тут знаходимося, щоб допомагати один одному і налаштовувати один одного на гру.

Источник — Федерация футбола Украины

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