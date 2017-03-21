Олег Лужный – кандидат на пост главного тренера Динамо

Руководство киевского «Динамо» не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Соглашение истекает летом этого года.
Среди главных кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера «Динамо» называют Юрия Калитвинцева, Александра Хацкевича и Олега Лужного. Все в прошлом динамовцы, все - легенды клуба, все уже имеют обширный тренерский опыт.
Что касается Реброва, то он может продолжить свою карьеру за рубежом. Не так давно футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился с прессой, что о нынешнем динамовском наставнике наводили справки представители английских футбольных клубов.
Напомним, что Сергей Ребров возглавил «Динамо» в 2014 году. С ним команда два раза становилась чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выигрывала Кубок (2014, 2015) и один раз Суперкубок страны (2016). Именно Ребров после 17-летнего перерыва вывел киевлян в стадию плей-офф Лиги чемпионов.
Юрий Калитвинцев (48 лет), возглавляющий сейчас клуб первой лиги московское «Динамо», выступал за киевлян с 1995 по 1998 годы, был капитаном команды. Позже тренировал дубль «Динамо», «Динамо-2», был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. На данный момент наивысшим его достижением как тренера является золото юношеского ЕВРО-2009 (U-19).
Контракт Калитвинцева с московским «Динамо» истекает в июне этого года, и, по нашей информации, руководство российского клуба не будет предлагать тренеру новый договор.
Александр Хацкевич (43 года) выступал за «Динамо» с 1996 по 2003 годы. Его самостоятельная тренерская карьера началась в «Витебске» в 2008 году. Позже работал в тренерском штабе сборной Украины, как и Калитвинцев, возглавлял молодежную команду «Динамо» и «Динамо-2». До недавнего времени был главным тренером сборной Беларуси.
По информации «Динамомании», Александр Николаевич на днях побывал у президента «Динамо» Игоря Суркиса и имел с ним обстоятельный разговор.
48-летний Олег Лужный начал свои выступления за «Динамо» еще при СССР и провел в клубе 10 лет (1989-99), после чего перешел в лондонский «Арсенал». Олег Романович уже дважды был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» (в 2007 и 2010 годах), но на должность утвержден не был. Также тренировал латвийскую «Венту», «Таврию». Сейчас без работы.
Источник — Динамомания
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это клубы из 4 лиги, или любительской?))))))
А якщо сурок так хоче ДинамівськеСерце,то краще вже Головко.
П.С. Як я хочу щоб в Динамо прийшов європейськийТренер,хай буде не топовий,головне щоб поставив змістовну гру в італійськоІспанському стилі.
а Заваров?
а Буряк?
а Демьяненко?
вы чё, такие кадры пропадают и все с Динамовским сердцем
короче на сколько я понял тренера приглашать они не собираются
опять одни физруки с Динамовским сердцем в груди и все с акуенными достижениями на посту главного тренера
браво, селекция просто ..........
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