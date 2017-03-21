Олег Лужный – кандидат на пост главного тренера Динамо

Руководство киевского «Динамо» не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Соглашение истекает летом этого года.

Среди главных кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера «Динамо» называют Юрия Калитвинцева, Александра Хацкевича и Олега Лужного. Все в прошлом динамовцы, все - легенды клуба, все уже имеют обширный тренерский опыт.

Что касается Реброва, то он может продолжить свою карьеру за рубежом. Не так давно футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился с прессой, что о нынешнем динамовском наставнике наводили справки представители английских футбольных клубов.

Напомним, что Сергей Ребров возглавил «Динамо» в 2014 году. С ним команда два раза становилась чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выигрывала Кубок (2014, 2015) и один раз Суперкубок страны (2016). Именно Ребров после 17-летнего перерыва вывел киевлян в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Юрий Калитвинцев (48 лет), возглавляющий сейчас клуб первой лиги московское «Динамо», выступал за киевлян с 1995 по 1998 годы, был капитаном команды. Позже тренировал дубль «Динамо», «Динамо-2», был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. На данный момент наивысшим его достижением как тренера является золото юношеского ЕВРО-2009 (U-19).

Контракт Калитвинцева с московским «Динамо» истекает в июне этого года, и, по нашей информации, руководство российского клуба не будет предлагать тренеру новый договор.

Александр Хацкевич (43 года) выступал за «Динамо» с 1996 по 2003 годы. Его самостоятельная тренерская карьера началась в «Витебске» в 2008 году. Позже работал в тренерском штабе сборной Украины, как и Калитвинцев, возглавлял молодежную команду «Динамо» и «Динамо-2». До недавнего времени был главным тренером сборной Беларуси.

По информации «Динамомании», Александр Николаевич на днях побывал у президента «Динамо» Игоря Суркиса и имел с ним обстоятельный разговор.

48-летний Олег Лужный начал свои выступления за «Динамо» еще при СССР и провел в клубе 10 лет (1989-99), после чего перешел в лондонский «Арсенал». Олег Романович уже дважды был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» (в 2007 и 2010 годах), но на должность утвержден не был. Также тренировал латвийскую «Венту», «Таврию». Сейчас без работы.