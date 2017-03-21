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Олег Лужный – кандидат на пост главного тренера Динамо

Руководство столичного клуба не планирует продлевать контракт с Ребровым

  • 21.03.2017 09:25
  • 1984 просмотров
  • 12 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Руководство киевского «Динамо» не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Соглашение истекает летом этого года.

Среди главных кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера «Динамо» называют Юрия Калитвинцева, Александра Хацкевича и Олега Лужного. Все в прошлом динамовцы, все - легенды клуба, все уже имеют обширный тренерский опыт.

Что касается Реброва, то он может продолжить свою карьеру за рубежом. Не так давно футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился с прессой, что о нынешнем динамовском наставнике наводили справки представители английских футбольных клубов.

Напомним, что Сергей Ребров возглавил «Динамо» в 2014 году. С ним команда два раза становилась чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выигрывала Кубок (2014, 2015) и один раз Суперкубок страны (2016). Именно Ребров после 17-летнего перерыва вывел киевлян в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Юрий Калитвинцев (48 лет), возглавляющий сейчас клуб первой лиги московское «Динамо», выступал за киевлян с 1995 по 1998 годы, был капитаном команды. Позже тренировал дубль «Динамо», «Динамо-2», был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. На данный момент наивысшим его достижением как тренера является золото юношеского ЕВРО-2009 (U-19).

Контракт Калитвинцева с московским «Динамо» истекает в июне этого года, и, по нашей информации, руководство российского клуба не будет предлагать тренеру новый договор.

Александр Хацкевич (43 года) выступал за «Динамо» с 1996 по 2003 годы. Его самостоятельная тренерская карьера началась в «Витебске» в 2008 году. Позже работал в тренерском штабе сборной Украины, как и Калитвинцев, возглавлял молодежную команду «Динамо» и «Динамо-2». До недавнего времени был главным тренером сборной Беларуси.

По информации «Динамомании», Александр Николаевич на днях побывал у президента «Динамо» Игоря Суркиса и имел с ним обстоятельный разговор.

48-летний Олег Лужный начал свои выступления за «Динамо» еще при СССР и провел в клубе 10 лет (1989-99), после чего перешел в лондонский «Арсенал». Олег Романович уже дважды был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» (в 2007 и 2010 годах), но на должность утвержден не был. Также тренировал латвийскую «Венту», «Таврию». Сейчас без работы.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    sasha112006
    online
      sasha112006, 21.03.2017 09:37
    +9
    Кононов ,Григорчук,Максимов как по мне получше будут.
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    H4des
    online
      H4des, 21.03.2017 09:40
    0
    Только Кучук может заставить играть этих мажоров, и то с таким президентом не факт.
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    nordik1980
      nordik1980, 21.03.2017 09:45
    +4
    Ссылка
    Пионер
    Пионер, 21.03.2017 09:45
    0
    Еще одно динамовское сердце?
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    Sergiy Kibkalo
      Sergiy Kibkalo, 21.03.2017 09:46
    +4
    Лужний - характер!
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    bokser2
      bokser2, 21.03.2017 09:47
    +1
    я конечно понимаю, что меня заминусуют, да я болельщик шахтёра, но, не могу не прокомментировать интерес английский клубов к Сергею Реброву))))
    это клубы из 4 лиги, или любительской?))))))
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    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 21.03.2017 09:48
    +3
    Мне кажется, Гигорчук бы сделал очень крутую команду, Вернидуб, но у него и так все в Заре получается.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 21.03.2017 09:51
    +5
    Поки тренерами будуть призначатись колишні футболісти Динамо (тому що вони кол.гравці ДК) діла не буде....І якщо вже призначати Лужного,Калитвинцевa,Хацкевича (які показали що тренери з них не дуже) то нехай краще залишається Ребров.
    А якщо сурок так хоче ДинамівськеСерце,то краще вже Головко.
    П.С. Як я хочу щоб в Динамо прийшов європейськийТренер,хай буде не топовий,головне щоб поставив змістовну гру в італійськоІспанському стилі.
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 21.03.2017 09:52
    0
    Хоча джерелом і вказаний сайт динамоманія, але поки відповідна інфа не з'явиться на офіційному сайті Динамо, вважатиму це черговим "вбросом правдивої інформації" від бурбаса та йому подібних.
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 21.03.2017 09:55
    +1
    Ше ше а пиз.....ей выписывать будет. Я за Олег наш Украинский Магат.
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    darvey77
      darvey77, 21.03.2017 10:08
    +1
    а Блохин?
    а Заваров?
    а Буряк?
    а Демьяненко?
    вы чё, такие кадры пропадают и все с Динамовским сердцем

    короче на сколько я понял тренера приглашать они не собираются
    опять одни физруки с Динамовским сердцем в груди и все с акуенными достижениями на посту главного тренера
    браво, селекция просто ..........
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    Rcarlos
    online
      Rcarlos, 21.03.2017 10:11
    +1
    Уже был - результат нулевой.
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