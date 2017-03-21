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Сборная Англии представила новый выездной комплект формы

Новая форва выполнена в темно-синем цвете

  • 21.03.2017 08:51
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Сборная Англии представила новый выездной комплект формы

У сборной Англии появился новый комплект гостевой формы, информирует пресс-служба национальной команды.

Дизайн футболок, который был разработан фирмой Nike, выполнен в темно-синем цвете.

Английские футболисты смогут протестировать новинку в ближайшем товарищеском поединке с Германией. Игра пройдет 22 марта в Дортмунде.

 

Источник — Sport.ua

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