Сборная Англии представила новый выездной комплект формы

У сборной Англии появился новый комплект гостевой формы, информирует пресс-служба национальной команды.
Дизайн футболок, который был разработан фирмой Nike, выполнен в темно-синем цвете.
Английские футболисты смогут протестировать новинку в ближайшем товарищеском поединке с Германией. Игра пройдет 22 марта в Дортмунде.
Источник — Sport.ua
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