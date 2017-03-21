Ворскла рассчиталась с долгами с тремя ушедшими игроками

Як стало відомо прес-службі, керівники футбольного клубу «Ворскла» потроху стали погашати наявні заборгованості перед футболістами, які нещодавно залишили команду. Зокрема, відомо, що претензій до Ворсклян більше не мають півзахисники Олег Голодюк (повернувся до львівських «Карпат», де грає й екс-полтавець Олексій Дитятьєв, - прим.) та Санжар Турсунов (виступає в катарському "Аль-Хараітіят»), а також нападник Юрій Коломоєць ( «МТК» Будапешт, Угорщина). Заборгованість перед цими колись провідними виконавцями полтавської команди закрита у повному обсязі.



«Зрозуміло, що зараз дуже і дуже складний час у всій українській економіці, і це не могло не відбитися на футбольній сфері. Я дуже вдячний керівництву «Ворскли» за те, що вони порядно повели себе у цій ситуації, стримавши всі наші домовленості» , - сказав нам у телефонній розмові Санжар Турсунов, передавши величезний привіт із Дохи всім полтавським уболівальникам.



Не секрет, що українські клуби зараз мимоволі перейшли у режим тотальної економії коштів, у тому числі й за основними поточними витратами - на транспортні послуги, проживання під час виїзних турів, істотно переглядається багатьма і зарплатний фонд. Ще наприкінці минулого року віце-президент футбольного клубу «Ворскла» Олег Лисак абсолютно відкрито повідомив про те, що зарплати в клубі скорочуються на 30%. З огляду на це прийняли рішення покинути розташування команди ряд провідних виконавців. У той же час це стало відмінним шансом та стимулом для молодих українців, у тому числі місцевих вихованців, проявити себе на вищому рівні. На зимових навчально-тренувальних зборах полтавців у Туреччині працювало чимало молоді, бажання і працездатність якої можна ставити за приклад багатьом визнаним майстрам.



Графік погашення боргів перед колишніми і нинішніми Ворсклянами вже складено, процес виплат буде здійснюватися по мірі можливості. У найближчому майбутньому, аби уникати подібних історій, керівники «Ворскли» планують вийти на рівень зарплат і бонусів, що реально відповідають можливостям головних інвесторів клубу на сьогоднішній день.