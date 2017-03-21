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Александр СКЛЯР: «Будем работать и все наладится»

Хавбек «Ворсклы» рассказал о своем восстановлении после травмы

  • 21.03.2017 08:12
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

26-річний півзахисник «Ворскли» Олександр СКЛЯР через травму меніска правої ноги, операції та подальшого реабілітаційного періоду змушений був пропустити весь зимовий цикл підготовки команди Василя Сачка. Ми поцікавилися самопочуттям Саші зараз, і коли його можна чекати на полі...

- Олександре, за м'ячем сильно скучив?
- За колективом нашим скучив. М'яч, поле, повноцінні тренування - цього всього так не вистачало взимку. Що поробиш, травми іноді трапляються, завжди невчасно. Зараз тренуюся у дворазовому режимі, свої, можна сказати, збори пройшов. Почав бігати, потихеньку набираю форму: багато часу проводжу в тренажерному залі, плаваю в басейні.

- Нагадай-но про сам характер травми. З чим була проблема?
- Зробили МРТ (магнітно-резонансна томографія, - прим.), яка показала, що з меніском правої ноги були проблеми. Я зважився на операцію, тим більше, що якраз починався період міжсезоння. Добре, що був час на відновлення. Оперували мене в одній з київських клінік, зараз займаюся із моїм реабілітологом у Харкові. Звичайно, з нашим клубним головним лікарем Миколою Ігнатенком і тренером із фізичної підготовки Володимиром Деуль також весь час на зв'язку.

- З головним тренером зідзвонюєтеся?
- Так, звичайно. Василь Вікторович постійно цікавиться моїм фізичним станом. Ось кілька днів тому говорили. Приємно, що цікавляться моїм здоров'ям, підбадьорюють і чекають якнайшвидшого повернення.

- Початок весни у команди вийшов не таким, як всі очікували...
- Я сам невимовно засмутився через все це, але ви ж бачите, наскільки значні зміни відбулися у клубі. Це футбол, таке потрібно вміти пережити, щоб потім бути міцнішими. Будемо сумлінно працювати, все обов'язково налагодиться. За себе ж додам, що, через кілька тижнів, як раз після паузи у чемпіонаті, сподіваюся отримати ігрову практику хоча б на один тайм у дублі. Спасибі, що не забуваєте. Приємно, чесно кажучи.

Источник — ФК Ворскла

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