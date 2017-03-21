Юрий ВЕРНИДУБ: «Нужно возвращаться к 16-ти командам в чемпионате»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб высказал свое мнение о целесообразности возвращения прежнего количества участников чемпионата Украины (16 команд). Напомним, сейчас в первенства принимают участие 12 коллективов.

«Если честно, то мы привыкли к тому, чтобы было 16 команд. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Смогут ли клубы, которые пополнят элитный дивизион беспрепятственно пройти от начала до конца этот путь? Не получится ли так, что многие войдут и через 5, 6, 10 туров начнут пропадать? Мне сложно ответить на этот вопрос.

Первая лига — это одни затраты, а Премьер-лига — совершенно другие. Тут надо содержать U-21, U-19, Академию, тренировочные поля. Если у клуба есть возможность, есть хороший президент и спонсоры, то это было бы здорово. Тогда нужно возвращаться к 16 командам. Но давайте посмотрим, сколько клубов останется после этого чемпионата. «Днепр» — вопрос» «Волынь» — вопрос, «Ворскла»... В «Стали» тоже, как писали, есть определенные проблемы. Да и другие клубы, включая нас — сегодня так, а завтра может быть по-другому.

Все мы должны понимать, в какое время живем. В нашей стране идет война. Падает экономика. Нужно терпение. Возможно, со временем все наладится», — сказал Вернидуб.