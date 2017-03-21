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Сборная Украины U-17: На пути к элит-раунду

Юношеская сборная Украины начала подготовку к элит-раунду ЧЕ-2017

  • 21.03.2017 00:01
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ffu.org.ua
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Юношеская сборная Украины (U-17), сформированная из игроков 2000 года рождения, начала подготовку к элит-раунду ЧЕ-2017, который пройдет в трех австрийских городах - Гляйсдоффе, Бад-Вальтерсдорфе и Рорбах-ан-дер-Лафнице.
 
Для участия в подготовительном сборе тренер нашей команды Сергей Попов вызвал 20 футболистов.
 
Наибольшее представительство имеет «Динамо» - сразу 10 игроков. Трое представляют львовский УФК «Карпаты».
 
По итогам сбора наставник определится с 18 исполнителями, которые и примут участие в матчах элит-раунда, а еще три футболиста вернутся в Украину.
 
Состав сборной Украины таков: вратари Виталий Уманский («Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, Киев), Джуниор Лтайф Дани («Олимпик»), Евгений Пацкан («Динамо»), защитники Илья Малышкин, Тарас Дмитрук (оба - «Динамо»), Роман Слива (УФК «Карпаты»), Игорь Снурницин («Олимпик»), Денис Тарадуда («Днепр»), полузащитники  Георгий Цитаишвили, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Викентий Волошин, Клим Приходько, Артур Ващишин (все - «Динамо»), Алексей Кащук («Шахтер»), Петр Харжевский, Владимир Рудюк (оба - УФК «Карпаты»), Никита Титаевский («Черноморец»), нападающие Евгений Исаенко («Динамо»), Артем Холод («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр»).
 
Выступление в элит-раунде сборная начнет 23 марта - первым соперником будут шведы. 25-го подопечные Попова померятся силами с французами, а в последнем матче группы встретятся с хозяевами турнира - австрийцами. В финальный турнир, который пройдет в Хорватии, попадает победитель группы и семь лучших команд из восьми, занявших вторые места.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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