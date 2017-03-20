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ОФИЦИАЛЬНО. Ярошенко и Неплях - игроки Ильичевца

Футболисты будут выступать за приазовцев до конца текущего чемпионата

  • 20.03.2017 23:49
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Константин Ярошенко, shakhtar.com
© Константин Ярошенко, shakhtar.com

«Ильичевец» подписал контракты с Евгением Непляхом и Константином Ярошенко. Футболисты будут выступать за приазовцев до конца текущего чемпионата. Евгений будет выступать под №4, а Константин - №21.

Досье

Евгений Неплях родился 11-го мая 1992 года в Днепре. Амплуа — защитник. Воспитанник ДЮСШ «Днепр». За молодежный состав «Днепра» выступал с 2009 по 2012 г (81 матч, 6 голов). Затем Евгений перебрался в «Севастополь»: 15 игр в Первой лиге, 16 — в Премьер-лиге. В составе «Севастополя» Неплях стал чемпионом Первой лиги. Сезон 2014/15 защитник провел в Греции в «Платаниасе» (8 игр). Затем Евгений подписал контракт с «Карпатами» (1 игра). Первую часть нынешнего сезона Неплях отыграл за «Верес» (11 игр). В активе футболиста 2 матча за юношескую сборную Украины.

Константин Ярошенко родился 12-го сентября 1986 года в Луганске. Амплуа — полузащитник. Воспитанник ДЮСШ «Заря» и «Шахтер». В 2002-м году начал выступать на профессиональном уровне за «Шахтер-3» (Вторая лига). В Первой лиге за «Шахтер-2» Константин провел 31 матч и забил 3 гола. Затем на правах аренды выступал за «Металлист» (21 игра, 2 гола), «Арсенал» (34/3) и «Черноморец» (3/0). В январе 2008 г. Ярошенко перебрался в «Ильичевец». За мариупольцев Константин выступал до лета 2013 года (полгода провел в «Ворскле»): 133 матча, 31 гол. В составе «Ильичевца» Ярошенко стал чемпионом Первой лиги. После ухода из Мариуполя Константин выступал в УПЛ за «Севастополь» и «Карпаты». В активе Ярошенко игры за различные юношеские и молодежные сборные Украины.

Источник — ФК Ильичевец

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