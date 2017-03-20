Фергюсон возглавит Манчестер Юнайтед во время благотворительного матча

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон станет главным тренером «красных дьяволов» в благотворительном матче, посвященном ветерану клуба Майклу Кэррику, который защищает цвета команды на протяжении 11 лет.

«МЮ» образца 2008 года сыграет против друзей Кэррика. В составе манкунианцев, в частности, выйдут на поле Пол Скоулз, Рио Фердинанд и Райан Гиггз. В другой команде, которую возглавит Гарри Реднапп, будут задействованы Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Фрэнк Лэмпард и другие футболисты.

Поединок состоится 4 июня на стадионе «Олд Траффорд».