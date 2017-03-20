Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марко РОГ: «Встреча с Украиной будет очень важной»

Полузащитник сборной Хорватии - о предстоящем матче против Украины

  • 20.03.2017 22:51
  • 234 просмотров
  • 1 комментария
Метки
campeones.ua
© campeones.ua

Полузащитник «Наполи» и сборной Хорватии Марко Рог прокомментировал предстоящий матч квалификации ЧМ-2018 с Украиной.

– Встреча с Украиной будет очень важной. Думаю, что сборная Хорватия как команда лучше Украины, но мы должны показать это на поле. Верю, что мы добьемся хорошего результата и сделаем большой шаг на пути к ЧМ-2018, – сказал Рог.

Матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина состоится 24 марта.

Источник — Трибуна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Jackson Brooks
      Jackson Brooks, 20.03.2017 23:01
    +1
    Думает он)

    Та в тебе ще пушок на яйцях не виріс, скотино.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.