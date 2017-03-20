Марко РОГ: «Встреча с Украиной будет очень важной»

Полузащитник «Наполи» и сборной Хорватии Марко Рог прокомментировал предстоящий матч квалификации ЧМ-2018 с Украиной.

– Встреча с Украиной будет очень важной. Думаю, что сборная Хорватия как команда лучше Украины, но мы должны показать это на поле. Верю, что мы добьемся хорошего результата и сделаем большой шаг на пути к ЧМ-2018, – сказал Рог.

Матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина состоится 24 марта.