Марко РОГ: «Встреча с Украиной будет очень важной»

Полузащитник «Наполи» и сборной Хорватии Марко Рог прокомментировал предстоящий матч квалификации ЧМ-2018 с Украиной.
– Встреча с Украиной будет очень важной. Думаю, что сборная Хорватия как команда лучше Украины, но мы должны показать это на поле. Верю, что мы добьемся хорошего результата и сделаем большой шаг на пути к ЧМ-2018, – сказал Рог.
Матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина состоится 24 марта.
Источник — Трибуна
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Та в тебе ще пушок на яйцях не виріс, скотино.
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