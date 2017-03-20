Юрген КЛОПП: «Челси заслужил титул»

Барана ты в зеркале увидишь. По существу я так понимаю сказать нечего. Смотри не захлебнись желчь...

толпа баранов- setassa- rest543- hgfd45- pavel_sudoplatov-didle-dfgof457-setassa и так далеегде в...

setassa, 20.03.2017 а за что людей банят?)))))))))))))лаптеногое,а где ты людей увидело/это ты чт...