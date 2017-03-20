«Локо» и «Спартак» расписывают мировую в дерби

Не впечатляет команда Массимо Карреры на старте второй части сезона. Если в поединке с «Краснодаром» «Спартак» в целом показал добротный футбол (и то не целиком, а лишь отрезками), то в следующих матчах с «Анжи» и «Локомотивом» московская команда не блеснула. Но если против «орлов» хватило лишь более высокого индивидуального мастерства игроков для победы, то в дерби против «железнодорожников» этого оказалось недостаточно.

«Красно-белые» ничего не смогли противопоставить команде Юрия Семина, дабы одержать выездную победу. «Спартак» слабо сыграл в атаке, где очень не хватает получившего травму Луиса Адриано. Остроту у чужих ворот создавали только Квинси Промес, Жано Ананидзе и Зе Луиш, а Александр Самедов, сыгравший против команды, за которую он выступал последние четыре года, все что мог – запорол. Также недостаточно надежно сыграла оборона, все это и вылилось в ничейный результат.

Первыми открыли счет в матче «железнодорожники». Ари, пропускавший игру с «Краснодаром» по условиям аренды, в концовке первого тайма замкнул головой хороший навес Владислава Игнатьева. Для 31-летнего бразильского форварда этот гол стал уже третьим в двух сыгранных поединках за «Локо». Восстановили паритет подопечные Массимо Карреры в дебюте второго тайма. Квинси Промес после скидки Зе Луиша расстрелял ворота с близкого расстояния, установив окончательный счет на табло.

Осечкой «Спартака» сполна воспользовались «Зенит» и ЦСКА, синхронно сократившие отставание от московской команды до шести очков. Впрочем, самое интересное еще впереди и эта потеря очков «красно-белых» ни о чем не говорит. Многое решат прямые встречи «Спартака» с питерцами и «армейцами».

«Локомотив» - «Спартак» 1:1

Голы: Ари, 41 – Промес, 52

«Локомотив»: Гильерме – Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Михалик – И. Денисов – Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 63), Игнатьев, В. Денисов – Миранчук – Ари

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров – Фернандо, Зобнин – Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Промес – Зе Луиш

Предупреждения: Игнатьев, Фернандеш, Ари – Фернандо, Ещенко

ЦСКА минимально побеждает в Грозном

Вслед за первой домашней победой под руководством Виктора Гончаренко ЦСКА одержал и первую выездную. Обыграли «армейцы», сохранившие свои ворота на замке в третьем поединке подряд, минимально в Грозном «Терек», который совершенно не радует весной. Победный гол во встрече на «Ахмат-Арене» забил Алексей Ионов, продлив голевую серию с победного матча с «Томью», где он отметился дублем.

Несмотря на минимальный счет, забивать московская команда, создавшая много голевых моментов, должна была больше, однако отменную игру на последнем рубеже продемонстрировал голкипер «Терека» Евгений Городов. Слабая реализация моментов едва не обернулась для ЦСКА пропущенным голом от Аблая Мбенга в концовке матча. Но Игорь Акинфеев был явно против ничьей, отразив непростой удар с острого угла.

Для команды Рашида Рахимова это поражение стало вторым из трех проведенных матчей весной. Причем вторым домашним. Кроме того, ни в одном из этих трех поединков «Терек» не забивал, что говорит о серьезной проблеме результативности форвардов. Пока молчит один из лучших бомбардиров этого сезона в Премьер-лиге Беким Балай. Не радуют и другие игроки группы атаки грозненской команды. Такими темпами о борьбе за место в Лиге Европы «Терек» скоро забудет.

«Терек» - ЦСКА 0:1

Гол: Ионов, 28

«Терек»: Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади – Дьомбер, Оздоев (Мбенга, 71) – Лебеденко, Кузяев, Бериша (Родольфо, 70) – Балай (Садаев, 71)

ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий – Вернблум – Фернандес, Головин, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75) – Ионов (Оланаре, 66), Витиньо (Чалов, 81)

Предупреждения: Кузяев – В. Березуцкий

Домашний успех «Зенита» против аутсайдера

Наконец-то «Зенит» прервал двухматчевую безвыигрышную и безголевую серию, одержав первую весеннюю победу. Команда Мирчи Луческу, сделавшего много изменений в стартовом составе по сравнению с последними двумя встречами, взяла верх над одним из аутсайдеров этого сезона тульским «Арсеналом». Впрочем, сломил сопротивление «Зенит» лишь во втором тайме после нулевого первого. Ударный двухминутный отрезок на старте второго тайма предрешил исход встречи в пользу «сине-бело-голубых».

Сначала с пенальти отличился Доменико Кришито (одиннадцатиметровый заработал Артем Дзюба), а затем Данни забил впервые за последний год. Правда, забил португалец с чистого офсайда, который не углядел московский арбитр Алексей Еськов. Почему акцентирую внимание на арбитре? Потому что Мирча Луческу очень недолюбливает московских, обвиняя их во всех грехах, если «Зенит» теряет очки. Но коль питерская команда в отчетной встрече выиграла, значит и судья, допустивший ошибку в пользу «Зенита», отсудил хорошо.

«Зенит» - «Арсенал Тула» 2:0

Голы: Кришито, 51 (с пенальти), Данни, 53

«Зенит»: Лунев – Цаллагов, Иванович, Нету, Кришито – Жулиано (Молло, 81), Эрнани, Юсупов – Кокорин (Кержаков, 74), Данни (Мак, 87), Дзюба

«Арсенал Тула»: Габулов – К. Комбаров, Сунзу, Иванов (Буранов, 77), Беляев, Александров – Бурмистров (Власов, 49), Боурчану, Горбатенко – Расич (Шевченко, 67), Думбия

Предупреждения: Кокорин, Эрнани – Габулов

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