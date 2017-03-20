Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер, Социальный альянс и UEFA Foundation готовят молодых тренеров

С 18 по 22 марта в Краматорске проходит второй этап программы подготовки молодых тренеров

  • 20.03.2017 20:51
  • 199 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

ФК «Шахтер» выступает партнером совместного проекта с Социальным альянсом футбольных клубов (FCSA) и UEFA Foundation for Children. Напомним, в октябре прошлого года в Счастливом был организован первый модуль обучения.

20 марта на поле краматорского спорткомплекса «Блюминг» молодые тренеры провели практические сессии с детьми. Углубить знания, полученные на первом этапе, начинающим наставникам помогают представители «Шахтера», швейцарского «Базеля», немецкого «Байера» и английского «Куинз Парк Рейнджерс».

Глава футбольных инструкторов от профессиональных клубов Вилли Шмид отметил:

– У меня исключительно позитивные впечатления. Всегда приятно видеть большой интерес со стороны молодых украинских тренеров. Наша ключевая задача состоит в том, чтобы после они смогли передать процесс обучения детям. Для этого не нужно быть профессиональными футболистами, главное – хорошо делать свою работу. Уже сегодня отмечу положительные моменты. Постепенно у наставников все получается. И я настаиваю на их дальнейшем обучении и совершенствовании. Важно понимать: с детьми нужно не просто играть, а быть для них учителем ради социальной адаптации в обществе посредством футбола.

Среди особенностей второго этапа стоит отметить изучение специфики тренировок детей разного возраста и подробное планирование занятий (разминка, основная часть и окончание). Именно этому было уделено значительное внимание во время практики.

– Программа направлена на совершенствование молодых специалистов, и моя задача заключалась в том, чтобы показать им набор упражнений для ребят разного возраста. Затем я наблюдал за их работой со стороны и называл моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы детям было понятнее и легче воспринимать занятия, – говорит наставник Академии «Шахтера» и инструктор проекта Оскар Ратулутра. – Здесь немало тренеров-волонтеров нашего проекта «Давай, играй!» из разных городов. Уверен, они многое для себя отметили. Благодаря полученным знаниям и своим идеям начинающие тренеры получат определенный опыт, а это очень полезно.

Способность в самом начале определить навыки и уровень подготовки своих подопечных, а затем варьировать интенсивность занятия – один из акцентов второго этапа тренерского обучения. При этом глобальной задачей остается популяризация массового футбола и приобщение детей к здоровому и активному образу жизни.

– Мне очень нравится футбол! Тренеры подготовили для нас отличные игры, – рассказывает 11-летняя Неля Дмитриева, ученица краматорской школы № 21. – Сегодня удалось победить мальчишек из моего класса и забить четыре мяча. Здесь так интересно, что я даже почувствовала себя настоящим футболистом!

Третий и заключительный этап программы планируется провести в мае.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.