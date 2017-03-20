Шахтер, Социальный альянс и UEFA Foundation готовят молодых тренеров

ФК «Шахтер» выступает партнером совместного проекта с Социальным альянсом футбольных клубов (FCSA) и UEFA Foundation for Children. Напомним, в октябре прошлого года в Счастливом был организован первый модуль обучения.



20 марта на поле краматорского спорткомплекса «Блюминг» молодые тренеры провели практические сессии с детьми. Углубить знания, полученные на первом этапе, начинающим наставникам помогают представители «Шахтера», швейцарского «Базеля», немецкого «Байера» и английского «Куинз Парк Рейнджерс».



Глава футбольных инструкторов от профессиональных клубов Вилли Шмид отметил:



– У меня исключительно позитивные впечатления. Всегда приятно видеть большой интерес со стороны молодых украинских тренеров. Наша ключевая задача состоит в том, чтобы после они смогли передать процесс обучения детям. Для этого не нужно быть профессиональными футболистами, главное – хорошо делать свою работу. Уже сегодня отмечу положительные моменты. Постепенно у наставников все получается. И я настаиваю на их дальнейшем обучении и совершенствовании. Важно понимать: с детьми нужно не просто играть, а быть для них учителем ради социальной адаптации в обществе посредством футбола.



Среди особенностей второго этапа стоит отметить изучение специфики тренировок детей разного возраста и подробное планирование занятий (разминка, основная часть и окончание). Именно этому было уделено значительное внимание во время практики.



– Программа направлена на совершенствование молодых специалистов, и моя задача заключалась в том, чтобы показать им набор упражнений для ребят разного возраста. Затем я наблюдал за их работой со стороны и называл моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы детям было понятнее и легче воспринимать занятия, – говорит наставник Академии «Шахтера» и инструктор проекта Оскар Ратулутра. – Здесь немало тренеров-волонтеров нашего проекта «Давай, играй!» из разных городов. Уверен, они многое для себя отметили. Благодаря полученным знаниям и своим идеям начинающие тренеры получат определенный опыт, а это очень полезно.



Способность в самом начале определить навыки и уровень подготовки своих подопечных, а затем варьировать интенсивность занятия – один из акцентов второго этапа тренерского обучения. При этом глобальной задачей остается популяризация массового футбола и приобщение детей к здоровому и активному образу жизни.



– Мне очень нравится футбол! Тренеры подготовили для нас отличные игры, – рассказывает 11-летняя Неля Дмитриева, ученица краматорской школы № 21. – Сегодня удалось победить мальчишек из моего класса и забить четыре мяча. Здесь так интересно, что я даже почувствовала себя настоящим футболистом!



Третий и заключительный этап программы планируется провести в мае.