Леонид Кучук признан лучшим тренером 22-го тура Лиги Пари-Матч

Всеукраинское объединение тренеров проанализировало матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги и признало Леонида Кучука лучшим тренером тура.
Главный тренер каменской «Стали» получил от специалистов максимальный средний балл - 5,0.
В прошедшем туре «сталевары» разгромила «Александрию» со счетом 4: 1.
Лучшим тренером 21-го тура Первой лиги был признан наставник «Десны» Александр Рябоконь.
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