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Леонид Кучук признан лучшим тренером 22-го тура Лиги Пари-Матч

Лучшим тренером 21-го тура Первой лиги стал Александр Рябоконь

  • 20.03.2017 20:05
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pfcstal.com
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Всеукраинское объединение тренеров проанализировало матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги и признало Леонида Кучука лучшим тренером тура.

Главный тренер каменской «Стали» получил от специалистов максимальный средний балл - 5,0.

В прошедшем туре «сталевары» разгромила «Александрию» со счетом 4: 1.

Лучшим тренером 21-го тура Первой лиги был признан наставник «Десны» Александр Рябоконь.

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