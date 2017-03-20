Карикари признан лучшим игроком 22-го тура Лиги Пари-Матч

УПЛ спільно з ТМ «Parimatch», опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 22 туру Ліги Парі-Матч.

Хто увійшов до складу експертної ради? Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Сталі» Кваме Карікарі, який у матчі з «Олександрією» відзначився хет-триком. За нього віддали голоси всі респонденти!