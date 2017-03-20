Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Период вне сборной казался вечностью»

Нападающий «Карабюкспора» дал интервью после прибытия на сбор в Австрию

  • 20.03.2017 18:22
  • 671 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев поделился эмоциями после возвращения в сборную Украины.

- Последние несколько раз вас не вызывали в сборную…
- Это жизнь. Для меня этот период казался вечностью. Ничего страшного, сделал так, чтобы вызвали обратно.

- Возможно, у вас уже с Шевченко был разговор, он что-то объяснял?
- По телефону был разговор, но более детально поговорим при встрече.

- Сегодня ваша форма лучшая за последнее время?
- Сегодня я очень сильно устал, думаю, буду отдыхать.

- А если взять за весть период игры в Турции?
- Сейчас набрал неплохую форму, но мне тяжело говорить: бывают подъемы, бывают спады.

- Сборная под руководством Шевченко изменилась, начали играть в более атакующий футбол…
- Я при Андрее Николаевиче мало играл, тяжело сказать. Но всегда, когда приходит новый тренер, что-то меняется.

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Footballboy
      Footballboy, 20.03.2017 18:34
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Он реально об штангу головой ударенный., ни одного нормального ответа. Такое впечатление, что делает огромное одолжение отвечая на вопросы.
    Ссылка
    mizu
    online
      mizu, 20.03.2017 19:02
    0
    Я хочу щоб ця вічність продовжилась вічно!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.