Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев поделился эмоциями после возвращения в сборную Украины.
- Последние несколько раз вас не вызывали в сборную…
- Это жизнь. Для меня этот период казался вечностью. Ничего страшного, сделал так, чтобы вызвали обратно.
- Возможно, у вас уже с Шевченко был разговор, он что-то объяснял?
- По телефону был разговор, но более детально поговорим при встрече.
- Сегодня ваша форма лучшая за последнее время?
- Сегодня я очень сильно устал, думаю, буду отдыхать.
- А если взять за весть период игры в Турции?
- Сейчас набрал неплохую форму, но мне тяжело говорить: бывают подъемы, бывают спады.
- Сборная под руководством Шевченко изменилась, начали играть в более атакующий футбол…
- Я при Андрее Николаевиче мало играл, тяжело сказать. Но всегда, когда приходит новый тренер, что-то меняется.
Источник — #FootballHub
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