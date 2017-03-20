Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев поделился эмоциями после возвращения в сборную Украины.

- Последние несколько раз вас не вызывали в сборную…

- Это жизнь. Для меня этот период казался вечностью. Ничего страшного, сделал так, чтобы вызвали обратно.

- Возможно, у вас уже с Шевченко был разговор, он что-то объяснял?

- По телефону был разговор, но более детально поговорим при встрече.

- Сегодня ваша форма лучшая за последнее время?

- Сегодня я очень сильно устал, думаю, буду отдыхать.

- А если взять за весть период игры в Турции?

- Сейчас набрал неплохую форму, но мне тяжело говорить: бывают подъемы, бывают спады.

- Сборная под руководством Шевченко изменилась, начали играть в более атакующий футбол…

- Я при Андрее Николаевиче мало играл, тяжело сказать. Но всегда, когда приходит новый тренер, что-то меняется.