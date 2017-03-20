Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

РАФАИЛОВ: «В вопросе о долге Черноморца каждая сторона стоит на своем»

Генеральный директор «Зари» рассказал о ситуации с выплатой долга одесским клубом

  • 20.03.2017 17:48
  • 334 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о ситуации с выплатой долга одесским «Черноморцем» за матч Лиги Европы «Заря» — «Манчестер Юнайтед», который состоялся в Одессе.

«Они сейчас выплачивают основной долг, а также есть судебные расходы, стоит вопрос штрафов. Есть вопросы, которые пока никто полюбовно решать не хочет.

Они стоят на своей позиции, мы стоим на своей. Все должно быть выплачено по договору. Как там написано, так должно и быть», — сказал Рафаилов.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    icebeer
      icebeer, 20.03.2017 18:27
    0
    Ясно что ничего не ясно. А ЧО тут каким боком?
    Ссылка
    Дима Маренцев
      Дима Маренцев, 20.03.2017 18:34
    0
    icebeer, 20.03.2017 18:27
    Ясно что ничего не ясно. А ЧО тут каким боком?

    Тому що коли Зоря грала в Лізі Європи на стадіоні Чорноморець, Зорі не віддали гроші за квитки
    Ссылка
    icebeer
      icebeer, 20.03.2017 18:56
    0
    Дима Маренцев, 20.03.2017 18:34
    icebeer, 20.03.2017 18:27
    Ясно что ничего не ясно. А ЧО тут каким боком?

    Тому що коли Зоря грала в Лізі Європи на стадіоні Чорноморець, Зорі не віддали гроші за квитки
    Так вопросы к стадиону или команде ЧО?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.