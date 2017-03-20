РАФАИЛОВ: «В вопросе о долге Черноморца каждая сторона стоит на своем»

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о ситуации с выплатой долга одесским «Черноморцем» за матч Лиги Европы «Заря» — «Манчестер Юнайтед», который состоялся в Одессе.
«Они сейчас выплачивают основной долг, а также есть судебные расходы, стоит вопрос штрафов. Есть вопросы, которые пока никто полюбовно решать не хочет.
Они стоят на своей позиции, мы стоим на своей. Все должно быть выплачено по договору. Как там написано, так должно и быть», — сказал Рафаилов.
Источник — MatchDay
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Тому що коли Зоря грала в Лізі Європи на стадіоні Чорноморець, Зорі не віддали гроші за квитки
Ясно что ничего не ясно. А ЧО тут каким боком?
Тому що коли Зоря грала в Лізі Європи на стадіоні Чорноморець, Зорі не віддали гроші за квитки
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