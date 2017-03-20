ФОТО ДНЯ. Морозюк подстриг Коноплянку

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка выложил в Instagram фото, на котором его подстригает Николай Морозюк.
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Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка выложил в Instagram фото, на котором его подстригает Николай Морозюк.
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