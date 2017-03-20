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ФОТО ДНЯ. Морозюк подстриг Коноплянку

Футболисты сборной Украины доверяют друг другу не только на футбольном поле

  • 20.03.2017 17:26
  • 492 просмотров
  • 2 комментария
Метки
instagram.com/konoplyanka.official
© instagram.com/konoplyanka.official

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка выложил в Instagram фото, на котором его подстригает Николай Морозюк.

 

Друзья ❗️❗️❗️ как думаете 🤔 стоит-ли доверять этому человеку @nikolaymoroziuk🙈 ❓

Публикация от 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

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Комментарии
    ramos2010
    online
      ramos2010, 20.03.2017 17:33
    +1
    раньше ехали честь страны защищать, а сейчас ведут себя как клуб веселых и находчивых на отдыхе - кто круче пошутил, тот тип лучший футболист.. ну я так понимаю эти вечные ржаки и репортажи с ванных комнат
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    icebeer
    online
    icebeer, 20.03.2017 17:36
    0
    Это брекеты у Морозюка блестят?
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