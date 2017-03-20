ФОТО ДНЯ. Морозюк подстриг Коноплянку

"Черкасские болельщики против проведения матчей Олимпика в их городе" - ну просто очень...

Ой пля,а ты-то куда с таким же тупым громким заявлением лезешь? По ходу вы нашли друг-друга ))

Тупее заявления я ещё не читал

А люди в городе в большинстве очень даже за и ждут приезда грандов и большого футбола.

Ревнуют. открытым же текстом написали " Ведь качественный футбол у нас в городе любят. И мы ...