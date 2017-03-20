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Волыни грозит снятие очков и понижение в классе

ФИФА дала луцкой команде месяц на расчет с Сашей Стевичем

  • 20.03.2017 17:09
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fcvolyn.net, Саша Стевич
© fcvolyn.net, Саша Стевич

ФИФА обязала «Волынь» погасить задолженность перед Сашей Стевичем в течение 30 дней, а также выплатить ему 10 тысяч швейцарских франков как штраф за невыполнение предыдущего решения ДК ФИФА по этому делу.

Если в течение месяца «Волынь» не заплатит Стевичу долг, то с команды снимут 6 очков в турнирной таблице УПЛ. Если и это не станет для лучан стимулом расплатиться с экс-футболистом, то их переведут в Первую лигу в следующем сезоне.

Напомним, «Волынь» должна Стевичу 70 тыс. долларов.

Источник — Sportarena

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