Волыни грозит снятие очков и понижение в классе

ФИФА обязала «Волынь» погасить задолженность перед Сашей Стевичем в течение 30 дней, а также выплатить ему 10 тысяч швейцарских франков как штраф за невыполнение предыдущего решения ДК ФИФА по этому делу.

Если в течение месяца «Волынь» не заплатит Стевичу долг, то с команды снимут 6 очков в турнирной таблице УПЛ. Если и это не станет для лучан стимулом расплатиться с экс-футболистом, то их переведут в Первую лигу в следующем сезоне.

Напомним, «Волынь» должна Стевичу 70 тыс. долларов.