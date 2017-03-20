Волыни грозит снятие очков и понижение в классе

ФИФА обязала «Волынь» погасить задолженность перед Сашей Стевичем в течение 30 дней, а также выплатить ему 10 тысяч швейцарских франков как штраф за невыполнение предыдущего решения ДК ФИФА по этому делу.
Если в течение месяца «Волынь» не заплатит Стевичу долг, то с команды снимут 6 очков в турнирной таблице УПЛ. Если и это не станет для лучан стимулом расплатиться с экс-футболистом, то их переведут в Первую лигу в следующем сезоне.
Напомним, «Волынь» должна Стевичу 70 тыс. долларов.
Источник — Sportarena
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