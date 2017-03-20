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Черкасские болельщики против проведения матчей Олимпика в их городе

Фанаты местного «Днепра» вывесили плакат с протестом

  • 20.03.2017 16:53
  • 674 просмотров
  • 7 комментария
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facebook.com/theukrfootball
© facebook.com/theukrfootball

Во время встречи 21-го тура первой лиги против «Скалы» фанаты Черкасского «Днепра» вывесили баннер с протестом против матча «Олимпика» в Черкассах.

Также в сети появилось официальное заявление от ультрас клуба:

«Как фанаты черкасского футбола и патриоты родного города, выражаем глубокую обеспокоенность проведением официальных матчей ФК «Олимпик» Донецк, на стадионе «Центральный» г. Черкассы.

Сегодня тяжелая ситуация по всей стране с низкой посещаемостью футбольных матчей. Украинский болельщик сейчас ходит на стадион, в основном на звездного соперника. Донецкий «Олимпик», не завоевав собственных болельщиков за 16 лет своего существования, хочет воспользоваться ситуацией в Черкассах. Ведь качественный футбол у нас в городе любят. И мы прекрасно понимаем, что играми второго этапа Украинской Премьер Лиги, с клубами из топ-шестерки, донецкий куб будет собирать полный стадион черкащан. Что будет свидетельствовать о полном неуважении к болельщикам «Черкасского Днепра», традициям поддержки воспитанников местного футбола и культуре боления за команду из родного города.

Согласно календарю второго этапа Премьер Лиги и второго круга ПФЛ, как минимум два матча донецкого «Олимпика» и «Черкасского Днепра», приходятся на один день. Кому будет предоставлено преимущество, относительно времени для организации матча, зависит только от руководства стадиона. Мы не готовы смириться с тем, что наш клуб будет ограничен в правах на местном стадионе.

Логичным также будет обращение к Черкасской городской администрации. ФК «Черкасский Днепр», который возглавляет городской глава Черкасс, вынужден жертвовать собственными правами на стадион, для гастролирующего клуба. А руководство КП «Центральный стадион», в поиске финансирования на реконструкцию запасного поля и в ожидании утверждения проекта для возведения накрытия трибун, вынуждено искать прибыль в размещении двух профессиональных команд на одном стадионе. Городской глава, что для Вас важнее - поддержка собственного клуба или прибыль стадиона?

Мы, ультрас «Черкасского Днепра», против выступлений на постоянной основе ФК «Олимпик» Донецк, в г. Черкассы», - сказано в заявлении.



Напомним, 24 марта «Олимпик» сыграет в Черкассах перенесенный домашний матч 17-го тура УПЛ против «Карпат».

Источник — Depo.ua

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Комментарии
    dmytro11985
      dmytro11985, 20.03.2017 17:23
    -1
    Из за таких ультрас на стадионы люди не ходят
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    vuyko47
      vuyko47, 20.03.2017 17:25
    0
    А что их не устраивает?
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    icebeer
    online
      icebeer, 20.03.2017 17:26
    0
    dmytro11985, 20.03.2017 17:23
    Из за таких ультрас на стадионы люди не ходят
    )) именно из-за ультрас.
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    icebeer
    online
      icebeer, 20.03.2017 17:27
    +2
    vuyko47, 20.03.2017 17:25
    А что их не устраивает?
    Ревнуют. открытым же текстом написали " Ведь качественный футбол у нас в городе любят. И мы прекрасно понимаем, что играми второго этапа Украинской Премьер Лиги, с клубами из топ-шестерки, донецкий куб будет собирать полный стадион черкащан. Что будет свидетельствовать о полном неуважении к болельщикам «Черкасского Днепра», традициям поддержки воспитанников местного футбола и культуре боления за команду из родного города."
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    udman11
    online
      udman11, 20.03.2017 17:29
    0
    А люди в городе в большинстве очень даже за и ждут приезда грандов и большого футбола.
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    icebeer
    online
      icebeer, 20.03.2017 17:29
    -1
    Тупее заявления я ещё не читал
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    icebeer
    online
    icebeer, 20.03.2017 17:31
    -1
    udman11, 20.03.2017 17:29
    А люди в городе в большинстве очень даже за и ждут приезда грандов и большого футбола.
    Ой пля,а ты-то куда с таким же тупым громким заявлением лезешь?
    По ходу вы нашли друг-друга ))
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