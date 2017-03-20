Черкасские болельщики против проведения матчей Олимпика в их городе

Во время встречи 21-го тура первой лиги против «Скалы» фанаты Черкасского «Днепра» вывесили баннер с протестом против матча «Олимпика» в Черкассах.

Также в сети появилось официальное заявление от ультрас клуба:

«Как фанаты черкасского футбола и патриоты родного города, выражаем глубокую обеспокоенность проведением официальных матчей ФК «Олимпик» Донецк, на стадионе «Центральный» г. Черкассы.



Сегодня тяжелая ситуация по всей стране с низкой посещаемостью футбольных матчей. Украинский болельщик сейчас ходит на стадион, в основном на звездного соперника. Донецкий «Олимпик», не завоевав собственных болельщиков за 16 лет своего существования, хочет воспользоваться ситуацией в Черкассах. Ведь качественный футбол у нас в городе любят. И мы прекрасно понимаем, что играми второго этапа Украинской Премьер Лиги, с клубами из топ-шестерки, донецкий куб будет собирать полный стадион черкащан. Что будет свидетельствовать о полном неуважении к болельщикам «Черкасского Днепра», традициям поддержки воспитанников местного футбола и культуре боления за команду из родного города.



Согласно календарю второго этапа Премьер Лиги и второго круга ПФЛ, как минимум два матча донецкого «Олимпика» и «Черкасского Днепра», приходятся на один день. Кому будет предоставлено преимущество, относительно времени для организации матча, зависит только от руководства стадиона. Мы не готовы смириться с тем, что наш клуб будет ограничен в правах на местном стадионе.



Логичным также будет обращение к Черкасской городской администрации. ФК «Черкасский Днепр», который возглавляет городской глава Черкасс, вынужден жертвовать собственными правами на стадион, для гастролирующего клуба. А руководство КП «Центральный стадион», в поиске финансирования на реконструкцию запасного поля и в ожидании утверждения проекта для возведения накрытия трибун, вынуждено искать прибыль в размещении двух профессиональных команд на одном стадионе. Городской глава, что для Вас важнее - поддержка собственного клуба или прибыль стадиона?



Мы, ультрас «Черкасского Днепра», против выступлений на постоянной основе ФК «Олимпик» Донецк, в г. Черкассы», - сказано в заявлении.





Напомним, 24 марта «Олимпик» сыграет в Черкассах перенесенный домашний матч 17-го тура УПЛ против «Карпат».