Новогорск рулит, на Кубке Дерюгиной из 5 золотых медалей, 4 завоевали воспитанницы из Новогорска ...

Не зарекайся, вдруг попадет под "декоммунизацию" и станет "аваковцем"!

раньше ехали честь страны защищать, а сейчас ведут себя как клуб веселых и находчивых на отдыхе -...

Это брекеты у Морозюка блестят?

Ой пля,а ты-то куда с таким же тупым громким заявлением лезешь? По ходу вы нашли друг-друга ))

Тупее заявления я ещё не читал

А люди в городе в большинстве очень даже за и ждут приезда грандов и большого футбола.

Ревнуют. открытым же текстом написали " Ведь качественный футбол у нас в городе любят. И мы ...