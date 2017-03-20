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Как встречали Селезнева в расположении сборной Украины

Нападающий «Карабюкспора» прибыл на сбор в Австрию

  • 20.03.2017 16:38
  • 2230 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев прибыл в расположение сборной Украины в Австрии. Как встречали героя вчерашнего матча чемпионата Турции, смотрите ниже:

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Одинокий волк
      Одинокий волк, 20.03.2017 16:42
    -3
    Не работает видео на сайте, дает левую отсылку.
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    icebeer
    online
      icebeer, 20.03.2017 16:56
    -1
    Всё работает.
    А тунец модник ещё тот -- подстрелы и кеды.)
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    kolbasss
      kolbasss, 20.03.2017 17:03
    -2
    Забить с пенальти за среднюю команду среднего чемпионата, сейчас это успех!
    А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.
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    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 20.03.2017 17:10
    +1
    kolbasss, 20.03.2017 17:03
    Забить с пенальти за среднюю команду среднего чемпионата, сейчас это успех!
    А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.
    посмотри матч полностью или хотя бы обзор
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    Vecnik
      Vecnik, 20.03.2017 17:19
    +2
    kolbasss, 20.03.2017 17:03
    Забить с пенальти за среднюю команду среднего чемпионата, сейчас это успех!
    А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.

    Голевуха норм и пеналь сам зароботал ..
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    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 20.03.2017 17:19
    0
    он кроме пеналей забивать умеет?
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    Vecnik
      Vecnik, 20.03.2017 17:21
    0
    kolbasss, 20.03.2017 17:03
    Забить с пенальти за среднюю команду среднего чемпионата, сейчас это успех!
    А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.

    Да середняк але забив 2 команді Туреччини і бешику забив точку яку сам заробив.. головний кандидат на основу .. кравець послаблення виглядав + травма
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    Vecnik
      Vecnik, 20.03.2017 17:22
    0
    Юрий Бадеха, 20.03.2017 17:19
    он кроме пеналей забивать умеет?
    А кто у нас умеет забивають ??
    Топ клуби упл олимпику забити немогут
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    Vecnik
      Vecnik, 20.03.2017 17:25
    0
    И вида кстати точку привезти может )
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