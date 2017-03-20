Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев прибыл в расположение сборной Украины в Австрии. Как встречали героя вчерашнего матча чемпионата Турции, смотрите ниже:
Источник — #FootballHub
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А тунец модник ещё тот -- подстрелы и кеды.)
А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.
А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.
А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.
Голевуха норм и пеналь сам зароботал ..
А вы все еще ждете серьезных успехов от нашей сборной? Ну помечтайте, ага.
Да середняк але забив 2 команді Туреччини і бешику забив точку яку сам заробив.. головний кандидат на основу .. кравець послаблення виглядав + травма
Топ клуби упл олимпику забити немогут
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