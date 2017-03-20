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ВАЦКО: «В матче с Германией на ЧЕ-2016 Ротаня просматривала Герта»

Известный комментатор считает, что 35-летний хавбек заслуживает играть в более сильном чемпионате

  • 20.03.2017 16:13
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко рассказал, что представители берлинской «Герты» интересовались Русланом Ротанем.

«Не понимаю, почему Ротань не играет в сборной. По своему уровню он заслуживает играть в более сильном чемпионате, чем чемпионат Украины.

Я знаю на 100%, что на Евро-2016 его просматривала «Герта». Они приехали на матчи с Германией, а Руслан сидел в запасе. Вышел на последний матч с Польшей и выдал хорошую игру, но представители «Герты» не приехали», – сказал Вацко.

Источник — Великий футбол

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