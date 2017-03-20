ВАЦКО: «В матче с Германией на ЧЕ-2016 Ротаня просматривала Герта»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко рассказал, что представители берлинской «Герты» интересовались Русланом Ротанем.

«Не понимаю, почему Ротань не играет в сборной. По своему уровню он заслуживает играть в более сильном чемпионате, чем чемпионат Украины.

Я знаю на 100%, что на Евро-2016 его просматривала «Герта». Они приехали на матчи с Германией, а Руслан сидел в запасе. Вышел на последний матч с Польшей и выдал хорошую игру, но представители «Герты» не приехали», – сказал Вацко.