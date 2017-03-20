Артем ФРАНКОВ: «Почему в сборной нет Тараса Михалика?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков заинтересовался вопросом о невызове Тараса Михалика в сборную Украины.



«Состав сборной уточнен, все отбыли в Австрию. Об этом можно (нужно) говорить либо очень много и по каждому, либо ничего, потому что за все ответит тренер. Я предпочитаю второй вариант. В качестве самостоятельного упражнения на тему сборной могу предложить следующее.



Отложив скачки вокруг Зозули и др., поясните, почему в сборной нет Тараса Михалика из московского «Локомотива». Претензий по патриотизму быть не может, потому что он там давно и ничего такого не произносил, кроме того, мы прекрасно знаем, как герои легко сменяются на изгоев и, в общем-то, обратно. Рассматриваем только футбольный аспект. Возраст – не пляшет, у нас два игрока старше и вообще сказано, что этот фактор не учитывается. Уровень чемпионата - промолчим. Актуальность амплуа – универсал, играющий опорника и центрбека... А его смотрели? Рассматривали?!», - написал Франков в свежем выпуске журнала «Футбол».