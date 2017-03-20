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Владимир КОСТЕВИЧ: «Из лагеря сборной со мной никто не связывался»

Защитник «Леха» – о невызове на матч против Хорватии

  • 20.03.2017 15:23
  • 215 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Лех. Владимир Костевич
© ФК Лех. Владимир Костевич

Украинский защитник «Леха» Владимир Костевич прокомментировал невызов в сборную Украины на матч отбора к ЧМ-2018 против Хорватии.

«Нет, я не разочарован. Почему должен расстраиваться? Это выбор главного тренера, который отвечает за результат. Мне же нужно и дальше упорно тренироваться, работать и ждать своего шанса. Звонили ли ко мне перед оглашением списка? Нет, никто из лагеря сборной со мной никто не связывался», – сказал Костевич.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    marko2020
    online
      marko2020, 20.03.2017 15:34
    0
    Потому что профаны со сборной думают, что ты хуже Коли-ширинки
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