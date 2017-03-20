Владимир КОСТЕВИЧ: «Из лагеря сборной со мной никто не связывался»

Украинский защитник «Леха» Владимир Костевич прокомментировал невызов в сборную Украины на матч отбора к ЧМ-2018 против Хорватии.

«Нет, я не разочарован. Почему должен расстраиваться? Это выбор главного тренера, который отвечает за результат. Мне же нужно и дальше упорно тренироваться, работать и ждать своего шанса. Звонили ли ко мне перед оглашением списка? Нет, никто из лагеря сборной со мной никто не связывался», – сказал Костевич.