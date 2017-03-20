Плач ровенских фанатов. Обзор 21-го тура Первой лиги

Ничейная осечка «Ильичевца» в матче с «Арсеналом» давала шикарный шанс «Вересу» обойти лидера и возглавить турнирную таблицу. Правда, нужно было попотеть: обыграть «Колос». Благоприятствовал этому домашний статус матча (хотя он и проходил в городке Вараш, что в 150 км от Ровно, но собрал две тысячи фанов), а на своем поле подопечные Мазяра не проигрывали еще со времен Второй лиги. Настораживала статистика – в трех предыдущих матчах чемпионата с «Колосом» (два – во втором дивизионе) ровенцы не взяли ни одного очка.

«Арбитру дали по шее флагом Вереса»

Ни с чем остались и на сей раз: два пенальти от Поздеева, кстати, бывшего игрока «Вереса», один из них и принес победу гостям из Коваливки. Сложно сказать, какой из 11-метровых так распалил публику, но после финального свистка наиболее кровожадные попытались прорваться в подтрибунное помещение, когда туда заходила бригада арбитров во главе с Александром Шандором. Четко сработала полиция и охрана, иначе крутой матерщиной, неприличными жестами и смертельными угрозами дело бы не обошлось. Правда, по шее рефери все же получил – флагом «Вереса» на древке. Пришлось правоохранителям применить даже газовую атаку, правда, не массированную, а избирательную, против самых разъяренных болельщиков.

В итоге, после первого же весеннего тура команда Костышина единственной из пятерки сделала шаг наверх – сдвинула с четвертой позиции «Гелиос». Да «Ильичевец» еще остался первым. Хоть и расстреливал столичных «канониров» как мог (по словам Александра Севидова одних стандартов было 58, плюс передач фланговых 40), те отзащищались на ноль. Даже без подсказок своего наставника Сергея Литовченко, пропускавшего матч из-за дисквалификации. Рулевой же мариупольцев как и посл недачных матчей первого круга свалил все на плохую реализацию моментов.

«Лысенко дебютировал в Десне»

Тренеры «Гелиоса» и «Десны» дружно упомянули весенний футбол, при этом наставник проигравших честно признал, что в атаке гости передавили его подопечных. Там у черниговцев выделялся авторитетный новичок Владимир Лысенко, зимой внезапно сорвавшийся из премьер-лигового «Олимпика». Он вышел в старте и отыграл даже без замены. До сих пор остающаяся без домашнего стадиона «Десна» очень опасно приблизилась к лидерам.

Еще неделей ранее начался футбольный год для «Нефтяника-Укрнефть», начался неважно: перенесенный матч 15-го тура он проиграл на выезде «Вересу» — 0:2. Дома же охтырцы желали стартовать с победы, не обращая внимания на амбиции нового главного «Горняка-Спорт» Сергея Пучкова. И положили на лопатки гостей из Горишних Плавней – 3:0. Правда, провалили второй тайм, позволили дважды забить капитану соперника Королькову, но мужественно сумели сберечь победу, а с ней и шестое место в таблице. По словам Пучкова, его команде сломал всю игру первый гол, забитый с явным нарушением правил.

«Дуэль тренеров-дебютантов»

В черкасской дуэли сошлись сразу два тренера-дебютанта – Вадим Евтушенко и Роман Гнатив, успех сопутствовал знаменитому в прошлом динамовцу. Его «днепряне» чисто на опыте и классе переиграли только обстреливающуюся на таком уровне молодежь «Скалы» (по среднему возрасту она самая юная команда лиги – 19,1), проявив при этом и хладнокровие. Ведь не успел диктор по стадиону зачитать фамилию автора первого гола черкасчан, как пришлось объявлять Поручинского, реализовавшего выход один на один. И хотя гости из Стрыя в итоге проиграли «по пенальти», Гнативу за такое поражение не стыдно. И он снова повторил цель команды на сезон: сохранить прописку в первой лиге. Местные же болельщики, а их собралось больше четырех тысяч, получили двойное удовольствие: до матча почаевничали на фестивале чая и кофе, а после и победу отметили.

«Оболонь-Бровар» и «Полтава» финишировали осенью рядышком, набрав по 26 очков и расположившись аккурат посреди таблицы. За зиму полтавчане трех баллов лишились за невыполнение решений КДК ФФУ. Но заработали новые именно в поединке с киевлянами. На 35-й минуте косвенно поспособствовал этому и «пивовар» Олег Слободян, не переигравший чужого вратаря с пенальти. А принесла победу гостям резкая контратака, после ювелирной передачи Насибуллина чрезмерно активный Нехтий переиграл обычно надежного 21-летнего Федоривского.

В противостоянии обновленных составов «Ингульца» с «Николаевом» победу «корабелам» принес как раз первый гол новичка: Сергей Алексанов отметил дебют точным ударом, похоронив надежды на победу… своей бывшей команды, откуда ушел минувшей зимой.

«Перестрелка в Тернополе»

После по большому счету скучной безголевой ничьей в Черновцах (хотя хозяева попадали и в штангу, и в перекладину), не на шутку разошлись «Сумы» с «Тернополем». Под аккомпанемент дождя с мокрым снегом местные устроили настоящую зарубу, и ни в какую не захотели проигрывать, дважды отыгравшись по ходу матча. Во втором случае им помогло и большинство, организованное удалившимся на 81-й минуте полузащитником «Сум» Ярославом Захаревичем. К слову, ничью тернопольцам также принесли точные удары новичков – молодого экс-нападающего дубля «Карпат» Юрия Захаркива (21 марта отпразднует свое 21-летие) и воспитанника ровенского футбола Романа Дацюка, последним клубом которого была «Буковина». Несмотря на чудесное спасение аутсайдера, исполняющий обязанности главного тренера директор «Тернополя» Василий Матвийкив пригрозил разобраться, почему не была выполнена его установка на игру.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 21-й тур

18 марта, суббота

«Ильичевец» — «Арсенал» — 0:0

«Николаев» — «Ингулец» — 1:0

Гол: Алексанов, 37.

«Нефтяник-Укрнефть» — «Горняк» — 3:2

Голы: Черний, 8, Сондей, 36, Лозовый, 43 — Корольков, 51 пенальти, 82.

«Верес» — «Колос» — 2:3

Голы: Волошинович, 17, Герасимец, 56 пенальти — Поздеев, 25 пенальти, 83 пенальти, Бондаренко, 48.

«Оболонь-Бровар» — «Полтава» — 0:1

Гол: Нехтий, 74.

«Черкасский Днепр» — «Скала» — 2:1

Голы: Савченко, 37, Скепский, 73 — Поручинский, 39.

«Гелиос» — «Десна» — 0:1

Гол: Волков, 17.

19 марта, воскресенье

«Буковина» — «Авангард» — 0:0

«Тернополь» — «Сумы» — 2:2

Голы: Захаркив, 40, Дацюк, 90 — Яровенко, 11 пенальти, 46.

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