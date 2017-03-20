Тренер дортмундской Боруссии может возглавить Арсенал

Главный тренер немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Томас Тухель является основным претендентом на пост наставника английского «Арсенала. Об этом сообщает немецкое издание Bild.



Сообщается, что английский клуб уже направил предложение возглавить команду 43-летнему специалисту. Таким образом, нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост.



В то же время, британская газета Daily Mail сообщает, что Венгер не намерен покидать команду, и хочет подписать новое соглашение. Издание отмечает, что контракт со специалистом будет продлен на один год.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав в 27 матчах 50 очков.