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ВИДЕО ДНЯ. Как Селезнев обвел двоих и заработал пенальти

Украинский форвард «Карабюкспора» поражает своей техникой

  • 20.03.2017 15:10
  • 1575 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, который записал в свой актив забитый мяч с пенальти и голевую передачу в матче против «Башакшехира», продемонстрировал чудеса техники в одном из эпизодов воскресного поединка.

31-летний нападающий смело пошел в обводку на двоих соперников и был вознагражден нарушением со стороны соперников в пределах штрафной площади.

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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Комментарии
    Mr.K
    online
      Mr.K, 20.03.2017 15:20
    +7
    И упал как мешок с картошкой ) Уникальный форвард, конечно.
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    SeliK1936
      SeliK1936, 20.03.2017 15:23
    +8
    Mr.K, 20.03.2017 15:20
    И упал как мешок с картошкой ) Уникальный форвард, конечно.
    Да вот как раз Селезнёв - один из немногих, кто радует своими выступлениями за границей.
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 20.03.2017 15:26
    +7
    SeliK1936, 20.03.2017 15:23
    Mr.K, 20.03.2017 15:20
    И упал как мешок с картошкой ) Уникальный форвард, конечно.

    Да вот как раз Селезнёв - один из немногих, кто радует своими выступлениями за границей.
    Я сказал что он не радует? Просто поражаюсь его подвижности при таких габаритах )
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    marko2020
      marko2020, 20.03.2017 15:27
    +6
    Еды ему!
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    Alena Ostapenko
      Alena Ostapenko, 20.03.2017 15:35
    -1
    И ноги подкосились у наших гандулян уже в крови
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    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 20.03.2017 15:38
    +1
    селезнев скоро в барсу перейдет уже 4 пеналя забил
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    Bil Geyts
      Bil Geyts, 20.03.2017 15:40
    +2
    marko2020, 20.03.2017 15:27
    Еды ему!
    и детям!
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    rokkino
    online
    rokkino, 20.03.2017 15:47
    -3
    А Жека радует.Пусть многие называвшие его деревянным,рты подзакроют.Я конечно,не хочу сказать,что он супер техничный футболист,но на данный момент,он явно превосходит конкурентов в Украине
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