Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, который записал в свой актив забитый мяч с пенальти и голевую передачу в матче против «Башакшехира», продемонстрировал чудеса техники в одном из эпизодов воскресного поединка.

31-летний нападающий смело пошел в обводку на двоих соперников и был вознагражден нарушением со стороны соперников в пределах штрафной площади.