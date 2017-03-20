Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, который записал в свой актив забитый мяч с пенальти и голевую передачу в матче против «Башакшехира», продемонстрировал чудеса техники в одном из эпизодов воскресного поединка.
31-летний нападающий смело пошел в обводку на двоих соперников и был вознагражден нарушением со стороны соперников в пределах штрафной площади.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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И упал как мешок с картошкой ) Уникальный форвард, конечно.
Да вот как раз Селезнёв - один из немногих, кто радует своими выступлениями за границей.
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