Динамо отпустит Теодорчика за 4.5 миллионов

Нападающий киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который этот сезон удачно проводит на правах аренды за «Андерлехт», на текущей неделе подпишет полноценный контракт с бельгийским клубом.
Трансфер Теодорчика обойдется «Андерлехту» в 4.5 миллиона евро, а сам поляк подпишет с брюссельцами контракт на 3-4 года. Сообщается также, что в случае серьезного предложения ближайшим летом, «Андерлехт» не будет препятствовать трансферу футболиста.
Источник — Sport.ua
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