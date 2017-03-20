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Динамо отпустит Теодорчика за 4.5 миллионов

На этой неделе «Андерлехт» оформит трансфер польского нападающего

  • 20.03.2017 14:43
  • 1117 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
Нападающий киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который этот сезон удачно проводит на правах аренды за «Андерлехт», на текущей неделе подпишет полноценный контракт с бельгийским клубом.
 
Трансфер Теодорчика обойдется «Андерлехту» в 4.5 миллиона евро, а сам поляк подпишет с брюссельцами контракт на 3-4 года. Сообщается также, что в случае серьезного предложения ближайшим летом, «Андерлехт» не будет препятствовать трансферу футболиста.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sasha112006
      sasha112006, 20.03.2017 14:51
    +10
    за 4 купить ,промариновать 2 года а потом за 4,5 продать отличного форварда! Селекция просто бомба ,у ДК
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    Аликантер
      Аликантер, 20.03.2017 14:58
    0
    Зачем так дорого?Бесплатно отдайте.Один хрен за эти деньги максимум Гладкого купите
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    Вольтрон
      Вольтрон, 20.03.2017 15:04
    +1
    Зачем ом нам нужен! У нас же теперь есть Индзаги)))
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    Vlad Pronin
      Vlad Pronin, 20.03.2017 15:19
    0
    судячи з усього решту сумми Суркісу готівкою віддадуть, бо іншого пояснення ціни немає
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    rokkino
    online
    rokkino, 20.03.2017 15:50
    -3
    А куда Динамо денется,если Андерлехт сразу прописал,такие отступные.Селекция высшая у кЫян
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    Hassassin
    online
    Hassassin, 20.03.2017 16:08
    0
    А до чого тут селекція під час продажу? Селекція працює при пошуку та придбанні, але аж ніяк не при продажі. До менеджменту питань забагато назбиралося, але до селекції стосовно Тео які можуть бути питання?
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