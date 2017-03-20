Динамо отпустит Теодорчика за 4.5 миллионов

Нападающий киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик, который этот сезон удачно проводит на правах аренды за «Андерлехт», на текущей неделе подпишет полноценный контракт с бельгийским клубом.

Трансфер Теодорчика обойдется «Андерлехту» в 4.5 миллиона евро, а сам поляк подпишет с брюссельцами контракт на 3-4 года. Сообщается также, что в случае серьезного предложения ближайшим летом, «Андерлехт» не будет препятствовать трансферу футболиста.