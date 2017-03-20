Сергей СИДОРЧУК: «Модрич нравится больше, чем Ракитич»

В пятницу он забил за свой клуб, как потом выяснилось, победный мяч и в субботу приехал в национальную команду, надо полагать, в хорошем расположении духа. Сегодня утром, сразу после завтрака, мы обсудили с полузащитником сборной Украины Сергеем СИДОРЧУКОМ и последнюю игру Динамо, и подготовку к ближайшему поединку. Самому важному поединку весны для всех украинских сборников…

— Сергей, не успели отойти от зимних сборов — снова попали на сборы. В Австрии у вас насыщенный график?

— Нормальный. В первые два дня будет по две тренировки, но в этом нет ничего страшного. Плюс много интересной теории.

— Первое занятие на поле, прошедшее в воскресенье вечером, носило тактический характер?

— Не только. Были и игровые упражнения.

— Хорошо, что к такому важному матчу вы готовитесь вдали от дома, где ажиотаж возрастает с каждым часом?

— Здесь мы его, действительно, не сильно чувствуем, хотя если с утра до вечера ходить по всем футбольным сайтам, то этот ажиотаж можно ощутить где угодно. Но нам это ни к чему — надо сконцентрироваться на подготовке к поединку. Тут отличные условия для работы. Типичная европейская деревушка— тишь да гладь. Поле — рядом, не нужно никуда ездить. Тренажерный зал, комфортные условия для восстановления…

— Газон хорошего качества?

— Неплохого. С виду поляна может показаться не слишком убедительной, трава местами желтого цвета, но поле ровное. Мяч хорошо ходит — это самое главное. Скажу, что на таких газонах, как здесь, в Австрии, мы в этом году еще не играли.

— Вас не задевают высказывания некоторых специалистов о том, что во встрече с хорватами сборной Украины будет на руку плохая поляна?

— А разве на Максимире плохой газон?

— Пока вроде бы хороший, но после осадков, которые обещают синоптики, всякое может случиться. Говорят, хорватские футболисты часто жалуются на поле…

— Мы не забиваем себе голову мнением каких-то специалистов. Поле всегда было и будет одинаковым для всех, и я не думаю, что кому-то из нашей команды хочется играть на огороде. Мы ведь тоже стараемся действовать в комбинационном ключе, держать мяч. Так что пускай поляна будет в идеальном состоянии. Пусть будет хороший футбол.

— В последнее время и динамовским, и другим сборникам нечасто приходится играть без мяча, но хорваты могут заставить. Готовы побегать?

— Надо будет — побегаем. По теоретическим занятиям и тренировкам уже видно, что наставники нас готовят к различным вариантам развития событий. Но мы должны помнить, что сами стремимся играть с мячом. Постараемся лишить его хорватов. Впрочем, главное, чтобы в данной конкретной игре был результат, а с мячом или без него — неважно.

— Сложнее всего, по всей видимости, будет нейтрализовать в центре поля Луку Модрича и Ивана Ракитича. Кто из этих двоих опаснее?

— Понятно, что каждый из них — исполнитель высочайшего уровня, но мне больше импонирует игра полузащитника Реала.

— Как тебе новая экипировка?

— Все хорошо, никаких проблем нет. Удобно, комфортно. Надеюсь, эта форма принесет нам удачу.

— Сергей, в пятницу ты впервые в этом году отыграл все 90 минут. Как твоя нога, как общее состояние?

— Все отлично. Перед этим две недели работал в общей группе, дважды выходил на замену, и травма меня вообще не беспокоила. После 75-й минуты матча с Черноморцем пришлось, конечно, тяжеловато — ноги немного подсели. Но ничего, выдержал.

— По-моему, ты проводишь самый результативный сезон в динамовской карьере. Я не ошибся?

— Да, так и есть. В Киеве пять мячей за сезон раньше не забивал. Но он еще не закончен — надеюсь, забью еще (улыбается). В первой лиге, когда выступал за запорожский Металлург, правда, был один хороший год, но сколько раз отличился тогда, уже не помню.

— Перед тем как забил морякам, сразу решил ударить?

— Да. Получил отличную передачу, хорошо обработал мяч и принял решение бить именно в ближний угол.

— Не знаю, придираюсь я или нет, но очередная победа Динамо получилась из разряда «игра забывается, результат остается». Правильно?

— После первого тайма я бы с тобой, конечно, не согласился, но вторая половина матча оставила не самое благоприятное впечатление. Я бы даже сказал, что второй тайм мы провели ужасно. Так что, несмотря на победу, осадок остался. Целостной картины не вышло.

— У сборной осенью тоже были разные таймы…

— Мы разбираем наши ошибки и постараемся их не повторять. С хорватами нужно максимально эффективно провести все 90 минут.