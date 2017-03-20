«Дрозды» рушат надежды «Арсенала»

По всей видимости, дни Арсена Венгера в «Арсенале» и вправду сочтены. После таких позорных поражений, как от «Баварии» и «Вест Бромвича» руководство клуба просто обязано сделать соответствующие выводы и предпринять по окончании сезона радикальные меры, если клуб хочет двигаться в правильном направлении. Да и сам Венгер уже принял решение о своем будущем, сказав это на пресс-конференции после проигранного матча на «Хоторнс».

Правда, пока точно неизвестно, покинет ли 67-летний специалист Лондон. Если французский наставник сам прекрасно осознает, что не способен дать большее команде, его решение об уходе будет выглядеть вполне логичным. Гораздо лучше самому уйти, чем тогда, когда тебя попросят. Но последнее, пожалуй, не про «Арсенал».

А теперь, собственно говоря, о самом матче. Команда Тони Пьюлиса совершенно не удивила, она полностью оправдала ожидания и сыграла настолько агрессивно, насколько могла. Тем более, что после двух кряду поражений «Вест Бромвич» был очень мотивирован и жаждал выиграть.

«Дрозды» максимально успешно использовали стандартные положения – свое главное оружие. После двух навесов с угла поля Крэйг Доусон дважды нашел дыры в обороне лондонской команды, забив сначала Петру Чеху (чешский голкипер из-за травмы покинул поле еще в первом тайме), а затем – Давиду Оспине. Помимо дубля правого фулбэка за ВБА также отличился в этой встрече Хэл Робсон-Кану, которому хватило всего одной минуты после выхода на поле, чтобы забить гол.

Все чем смог ответить «Арсенал», это гол престижа Алексиса Санчеса, сравнявшего счет в первом тайме. За весь поединок «канониры» нанесли в створ чужих ворот всего два (!) удара, заставив Бена Фостера серьезно вступить в игру лишь два раза. И это команда, чьи игроки и тренер постоянно твердят в один голос о том, что «Арсенал», проигравший в четвертом из последних пяти матчей Премьер-лиги, стремится попасть в четверку по итогам чемпионата. Да с такой отвратительной игрой команда Арсена Венгера даже место в ТОП-5 не сохранит, куда там выше.

«Вест Бромвич» - «Арсенал» 3:1 (ВИДЕО)

Голы: Доусон, 12, 75, Робсон-Кану, 55 – Санчес, 15

«Вест Брмович»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Ливермор – Шадли (Филд, 89), Флетчер, Брант (Якоб, 72), Макклин – Рондон (Робсон-Кану, 54)

«Арсенал»: Чех (Оспина, 38) – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Рэмси, Джака – Уолкотт (Жиру, 65), Окслейд-Чемберлен, Санчес (Ивоби, 78) – Уэлбек

Предупреждение Макклин

Очередной успех «Лестера»

Стоило уволить Клаудио Раньери, как результаты «Лестера» сразу пошли вверх. Под руководством Крэйга Шекспира «лисы» одержали четвертую победу в четырех сыгранных матчей (включая ответную игру Лиги чемпионов с «Севильей»). Прекрасная статистика, не правда ли? И как тут не думать о том, что Клаудио Раньери игроки «Лестера» «сплавили» намеренно? Безусловно, приход нового тренера вдохновил команду, придал ей эмоционального заряда и энергии, но не думаю, что команда за столь короткое время может настолько преобразиться в лучшую сторону.

Лондонский поединок «Лестера» с «Вест Хэмом» получился очень увлекательным и напряженным. Уже в стартовые десять минут «лисы» вели со счетом 2:0 благодаря голам Рияда Мареза и Роберта Хута. Для алжирского вингера этот гол стал вторым в последних трех поединках, что говорит о его прогрессе по сравнению со своей же бледной игрой на протяжении большей части сезона.

«Молотобойцы» достаточно быстро сократили разницу в счете до минимума, но Джейми Варди, забивший четвертый гол в пяти последних матчах во всех турнирах, в концовке тайма вновь сделал преимущество своей команды комфортным. После перерыва команда Славена Билича смогла лишь вернуть интригу во встрече усилиями Андре Айю, но не более.

«Вест Хэм» — «Лестер Сити» 2:3

Голы: Лансини, 20, Айю, 63 — Махрез, 5, Хут, 7, Варди, 38

«Вест Хэм»: Рэндольф — Байрэм, Фонте, Рид (Снодграсс, 18), Крессвелл (Масуаку, 73) — Куяте, Обианг (Фернандеш, 67) — Айю, Лансини, Антонио — Кэрролл

«Лестер Сити»: Шмейхель — Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс — Марез (Чилуэлл, 87), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон — Окадзаки (Муса, 76), Варди (Слимани, 76)

Предупреждение: Дринкуотер

Волевая победа «Челси» в Стоке

Все меньше остается времени до завершения сезона, все меньше у конкурентов «Челси» остается надежды выиграть чемпионат. Немалую дюжину очков из своего десятиочкового гандикапа над ближайшим преследователем команда Антонио Конте заработала в поединках с крепкими середняками и аутсайдерами. Это и отличает «Челси» от всех остальных соперников, борющихся за медали АПЛ. Именно благодаря своей стабильности «синие» вероятнее всего обеспечат себе чемпионство за несколько туров до конца чемпионата.

Имея достаточно большое преимущество в игре над «Стоком», «Челси» лишь в самом эндшпиле сумел дожать неуступчивых «гончаров», которые всегда крайне неудобны для грандов, особенно у себя дома. Победный гол забил Гарри Кэхилл, исправившийся за ошибку в первом тайме, которая привела к заработанному и удачно реализованному Джонатоном Уолтерсом пенальти. Также в первом тайме отличился и Виллиан, выведя лондонскую команду вперед вначале матча. Бразилец забил со штрафного, обхитрив Ли Гранта, пробивая в ближний угол.

«Сток Сити» — «Челси» 1:2

Голы: Уолтерс, 38 (с пенальти) — Виллиан, 13, Кэхилл, 87

«Сток Сити»: Грант — Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Арнаутович, Кэмерон, Аллен, Собхи (Крауч, 90+1) — Уолтерс, Бераино (Диуф, 61)

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Матич (Лофтус-Чик, 82), Алонсо — Виллиан (Зума, 88), Педро, Коста

Предупреждения: Аллен, Бардсли, Питерс, Мартинс Инди, Кэмерон — Коста, Фабрегас

Удаление: Бардсли, 90+5 (вторая ж.к.)

«Шпоры» минимально побеждают «Саутгемптон»

Команда Маурисио Почеттино, потерявшая на полтора-два месяца из-за травмы своего ключевого форварда Харри Кейна, провела первый матч без своего лучшего бомбардира. «Тоттенхэм» на «Уайт Харт Лейн» достаточно легко на первый взгляд обыграл «Саутгемптон».

«Шпоры» еще в первом тайме сделали весомую заявку на победу, дважды поразив ворота Фрейзера Форстера. Сначала Кристиану Эриксену удался красивый, а главное точный удар из-за пределов штрафной в дальний угол, а спустя 20 минут перевес лондонцев удвоил Деле Алли, реализовав заработанный собой же пенальти.

Команда Клода Пюэля создавала остроту у чужих ворот и в первом тайме, но после травмы лучшего на сегодня игрока «святых» в атаке Маноло Габбьядини, «Саутгемптон» сбавил обороты и сумел ответить лишь голом престижа Джеймса Уорда-Проуза, отличившегося в дебюте второго тайма.

Таким образом, «Тоттенхэм», оторвавшись от «Ман Сити» на два очка, одержал десятую домашнюю победу подряд в АПЛ в течение одного сезона впервые с сезона 1921/22, когда соответствующая серия составила 11 матчей. К слову, в последний раз лондонская команда теряла очки в родных стенах 29 октября в поединке с «Лестером» (1:1).

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Эриксен, 14, Алли, 33 (с пенальти) — Уорд-Проуз, 52

«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Альдервейрельд, Вертонген — Уокер (Триппьер, 78), Ваньяма, Дембеле, Б.Дэвис — Эриксен (Янссен, 86), Алли — Сон Мин (Уинкс, 75)

«Саутгемптон»: Форстер — Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран — С.Дэвис, Ромеу — Уорд-Проуз, Тадич (Буфаль, 69), Редмонд (Д. Родригес, 80) — Габбьядини (Лонг, 32)

Предупреждения: Дайер, Уокер, Ваньяма — Редмонд, Буфаль, Ромеу

Зрелищная ничья «Сити» и «Ливерпуля» в пользу конкурентов

Если и бывают в футболе идеальные матчи с точки зрения зрелищности, динамичности и накала, то противостояние команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа на «Этихад Стэдиум» было таковым. В этой встрече было все то, за что мы так сильно любим футбол – сумасшедший темп, открытая игра, масса созданных обеими командами моментов, напряжение, страсть и эмоции. Единственное чего не хватило для полного удовлетворения, так это результативности.

Несмотря на то, что забитые мячи пришлись на второй тайм, и в первые 45 минут хватало остроты, как у ворот Вилли Кабальеро, так и у ворот Симона Миньоле. У «горожан» были очень активны фланги, где скоростные рейды совершали Лерой Сане и Рахим Стерлинг. А у «красных» оборону соперника терроризировали Садио Мане и Роберто Фирмино. Правда, на полную скорость обе команды включились уже после перерыва.

В самом дебюте второго тайма Роберто Фирмино заработал пенальти, а штатный пенальтист мерсисайдской команды Джеймс Милнер уверенно переиграл с «точки» аргентинского голкипера хозяев. Затем бразилец уже сам мог отличиться, а что самое главное, сделать хороший задел для победы «Ливерпуля», но не реализовал выход один на один.

«Манчестер Сити» определенное время не мог прийти в себя, но когда пришел, казалось, эту команду уже никто не остановит. Серхио Агуэро, который до забитого мяча был практически незаметен, воспользовался прекрасной передачей Кевина Де Брюйне и восстановил статус-кво. Наиболее жаркой получилась последняя 15-минутка игры, на протяжении которой обе команды каким-то чудом не реализовали ни один из многочисленных моментов.

В любом случае, ничья – закономерный исход поединка, поскольку ни «Ман Сити», ни «Ливерпуль» не заслуживали в этом матче поражения. А вот победу, разумеется, стремились добыть обе команды, но не получилось. Осечке «горожан» и «красных» больше всего обрадовались их прямые конкуренты: особенно «Тоттенхэм», сумевший закрепиться на втором месте и оторваться от «Сити» на два очка.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 1:1 (ВИДЕО)

Голы: Агуэро, 69 — Милнер, 51 (с пенальти)

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Клиши – Туре (Санья, 65) – Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане (Фернандо, 83) – Агуэро

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Матип, Клаван, Милнер – Лаллана, Джан, Вейналдум – Мане, Коутиньо (Ориги, 73), Фирмино (Лукас, 89)

Предупреждения: Туре, Клиши, Сильва – Фирмино, Матип, Мане

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