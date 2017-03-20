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БУФФОН: «Желание выиграть Лигу чемпионов не дает завершить карьеру»

Вратарь «Ювентуса» — об источнике мотивации

  • 20.03.2017 14:27
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  • 3 комментария
Метки
ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон
© ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон

39-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о роли голкипера на футбольном поле, а также поделился секретом футбольного долголетия.

«Вратарь должен быть отчасти мазохистом. Его роль можно сравнить с работой арбитра. Он тоже имеет право командовать и должен терпеть постоянные оскорбления.

Психологам нужно изучить эту роль в футболе. Когда я допускаю ошибку, то нахожусь в шоке. Чтобы восстановиться, мне нужно время. Я завидую тем, кто не совершает ошибки.

В течение многих лет я задавался вопросом: что заставляет меня играть? Желание выиграть Лигу чемпионов подстегивает меня и не дает завершить карьеру. Если бы я завоевал этот трофей, мотивация была бы другой», — сказал Буффон.

Источник — Kicker

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