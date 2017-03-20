БУФФОН: «Желание выиграть Лигу чемпионов не дает завершить карьеру»

39-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о роли голкипера на футбольном поле, а также поделился секретом футбольного долголетия.



«Вратарь должен быть отчасти мазохистом. Его роль можно сравнить с работой арбитра. Он тоже имеет право командовать и должен терпеть постоянные оскорбления.



Психологам нужно изучить эту роль в футболе. Когда я допускаю ошибку, то нахожусь в шоке. Чтобы восстановиться, мне нужно время. Я завидую тем, кто не совершает ошибки.



В течение многих лет я задавался вопросом: что заставляет меня играть? Желание выиграть Лигу чемпионов подстегивает меня и не дает завершить карьеру. Если бы я завоевал этот трофей, мотивация была бы другой», — сказал Буффон.