Непростые победы грандов, Атлетико включается в борьбу за медали

Несколько неожиданно оступился «Вильярреал» в матче против «Лас Пальмаса», сотворив первую сенсацию уже в матче-открытии 28-го тура. Правда, сенсацией это можно назвать только глядя на турнирное положение команд – перед 28-м туром «Лас Пальмас» занимал 12-е место, а «Вильярреал» - 5-е. По факту, «Лас Пальмас» имеет сильнейший состав, так что такие победы островитян едва ли должны кого- то удивлять.

Уже на 10-й минуте Боатенг открыл счет в матче. А менее, чем через 10 минут Кевин и вовсе стал героем матча. Виктор Руис на 19-й минуте сфолил на Боатенге, за что получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Игра у кастельонцев совсем не задалась – больше в этом матче команды голов не забили.

Гол: Боатенг, 10

«Лас-Пальмас» – Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Симон, Бигас, Боатенг (Хесе, 73), Гомес, Гарсия (Момо, 59), Виера, Домингес (Халилович, 82), Меса.

«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано (Бакамбу, 83), Дос Сантос, Кастильехо (Альваро Гонсалес, 24), Сориано, Сансоне (Борре, 67), Тригерос.

Предупреждения: Сансоне (23), Виера (70), Лемос (74), Коста (76).

Удаление: Руис (19). Одна из разновидностей «эль класико» продолжила программу 28-го тура Ла Лиги. Баскский «Атлетик» на своем поле принимал мадридский «Реал». На «Сан Мамесе» в этом сезоне никому не приходится сладко, а тем более, принципиальным соперникам басков – «Реалу». Несмотря на всю принципиальность матча, первые минуты игры команды провели в достаточно спокойном темпе. «Реал» не спешил атаковать, отдав мяч баскам. «Атлетик», планировавший играть вторым номером поначалу растерялся, но уже вскоре баски пришли в себя и у ворот Наваса возник первый опасный момент – мог отличиться Гарсия, но вратарь мадридской команды парировал этот удар. Это несколько раззадорило «Реал», так что сразу же последовала опасная атака от «лос бланкос». Эта атака не увенчалась успехом, но мадридцы заметно прибавили в атакующих действиях. Так что уже на 25-й минуте Ираисос вынимал мяч из своих ворот после удара Бензема. После забитого гола игра снова успокоилась. «Атлетик» начал более активно играть во втором тайме и после нескольких хороших атак, баскам все же удалось сравнять счет. Радовались «львы» ровно три минуты – на 68-й минуте матча «Реал» вновь вышел вперед. Забить еще один гол баски не нашли в себе сил, так что «Реал» получил свои три очка и остается на первом месте турнирной таблицы.

Голы: Адуриц, 65 – Бензема, 25, Каземиро, 68

«Атлетик»: Аррисабалага, Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 86), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Беньят (Микель Рико, 79), Баленсиага, Адурис.

«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду (Иско, 79), Бензема (Мората, 85).

Предупреждения: Адурис (28), Карвахаль (28), Каземиро (31), Кроос (71), Навас (90) Продолжил программу тура центральный поединок 28-й хорнады Ла Лиги, в котором «Атлетико» на своем поле принимал «Севилью». Как мы и анонсировали, несмотря на то, что «Атлетико» стоит на ступень ниже в турнирной таблице, именно «матрасники» выглядели фаворитами в этом матче. «Севилье» предстоит отойти от случившегося в матче Лиги чемпионов против «Лестера», где в драматическом противостояние победили англичане, оставив «Севилью» за бортом самого престижного турнира Европы. Севильцы предсказуемо не форсировали события, да и «Атлетико» с первых минут не мчался в атаку. Первый тайм прошел в весьма спокойном темпе, а под конец «матрасники» смогли забить гол в ворота Рико. Гризманн со штрафного здорово навесил в штрафную соперника, а Годин пробил головой точно в цель. Выход Йоветича во втором тайме ситуации не изменил – скорее наоборот, - атаки «Атлетико» стали еще более опасны. Так что уже на 61-й минуте в ворота «Севильи» отправился второй гол, авторства Гризманна. После этого Сампаоли решил провести еще две замены – на поле появились Корреа и Иборра. Однако это особо не помогло андалусийцам, которые, по всей видимости, не пришли в себя после игры против «Лестера». На 77-й минуте матча в ворота «Севильи» отправился третий мяч – Коке «похоронил» минимальные шансы «нервионес» отыграться в этом матче. На 85-й минуте «Севилья» забила гол престижа, но это не имеет особого значения – мадридцы приблизились к третьей позиции турнирной таблицы на два очка. Борьба за бронзу обещает быть интересной. «Атлетико» – «Севилья» – 3:1 (ВИДЕО) Голы: 1:0 – 37 Годин, 2:0 – 61 Гризманн, 3:0 – 77 Коке, 3:1 – 85 Корреа. «Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько (Хуанфран, 2), Годин, Сауль, Габи, Феррейра Карраско (Гайтан, 83), Коке, Гризманн, Гамейро (Торрес, 63). «Севилья» – Рико, Рами, Лангле (Йоветич, 46), Эскудеро, Меркадо, Нзонзи, Сарабия (Иборра, 64), Витоло, Насри, Мариано, Бен-Йеддер (Корреа, 64). Предупреждения: Эскудеро (23), Филипе Луис (40), Сарабия (47), Феррейра Карраско (55), Меркадо (60), Годин (66), Торрес (82).

«Валенсия» перед матчем 28-го тура Примеры попала в очень интересное положение. С одной стороны, даже в самой Валенсии болельщики не верили в возможную победу их команды над «Барселоной». Аргументируя это риторическим вопросом: «А зачем?». Действительно, «Валенсия» уже точно не попадет в зону еврокубков в этом сезоне, вряд ли валенсийцы вылетят в Сегунду (пока живы и здоровы «Осасуна» и «Спортинг», а, может, и «Гранада», остальные команды Примеры могут не переживать о возможном понижении в классе). С другой стороны, 18 марта ФК «Валенсия» праздновал свой день рождения, а с 16 по 19-е марта в городе проходил главный культурный фестиваль для валенсийцев – Лас Фальяс.

Вернись валенсийцы домой победителями – их бы встречали, как героев миллионы людей на улицах города. Но сказки не получилось.

Однако нужно отметить боевое настроение «Валенсии», которое из матча команды со второй половины турнирной таблицы и претендента на чемпионство сделало настоящий триллер.

Первыми забить смогли валенсийцы – на 29-й минуте матча Мангала вывел свою команду вперед. Чуть более чем через пять минут точным ударом ответил Суарес, восстановив паритет в матче.

Уже в концовке первого тайма, «Барселона» шла в свою, возможно, последнюю контратаку в первой половине матча. По иронии судьбы – автор единственного гола «Валенсии» - Мангала превратился из героя в антигероя. За фол на Суаресе в своей штрафной футболист получил красную карточку, а на ворота Алвеса был назначен пенальти.

С одиннадцатиметровым ударом справился Месси и, пока каталонцы мысленно отправлялись в раздевалку, валенсийцы воспользовались расслабленностью соперника и Мунир после передачи Гайя забил гол.

Во втором тайме от стартового запала «Валенсии» не осталось и следа. «Лос чес» прижались к своим воротам и, конечно, настроены были играть на удержание счета. Этого им сделать не удалось. «Барселона» очень активно прессинговала и атаковала соперника, так что абсолютно логичными выглядят два мяча, забитые на 52-й и 89-й минутах матча, авторства Месси и бывшего футболиста «Валенсии» Гомеша.

«Валенсию» можно похвалить за то, что команда дала бой «Барселоне», но все же предсказуемо в этом матче каталонцы набирают очки и отправляются в расположение своих национальных сборных, занимая второе место турнирной таблицы Ла Лиги.

Голы: Луис Суарес, 35, Лионель Месси, 45, с пенальти, 52, Андре Гомеш, 89 - Элиаквим Мангаля, 29, Мунир Эль-Хаддади, 45+1

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Рафинья (Андре Гомеш, '74), Андрес Иниеста, Иван Ракитич (Серхи Роберто, '65), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

«Валенсия»: Диего Алвеш, Фабиан Орельяна (Аймен Абденнур, '46), Езекиль Гарай, Мартин Монтойя, Хосе Гайя, Элиаквим Мангаля, Даниэль Парехо, Карлос Солер, Энцо Перес, Жоау Канселу (Закария Баккали, '85), Мунир Эль-Хаддади (Симоне Дзадза, '73)

Предупреждения:Лионель Месси, 86. Андрес Иниеста, 67. Андре Гомеш, 77. - Энцо Перес, 24. Элиаквим Мангаля, 39. Даниэль Парехо, 43. Мартин Монтойя, 90+1.